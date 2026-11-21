Pamela Franco le pone REGLA BIEN CLARA a Christian Cueva ante salidas a FIESTAS: "Tiene horario hasta..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco y Christian Cueva protagonizaron un divertido intercambio durante su participación en el programa 'Mande quien mande'. Todo comenzó cuando Laura Huarcayo puso al futbolista en aprietos al consultarle si todavía acostumbraba salir de fiesta. Aunque el deportista aseguró que prefería permanecer en su vivienda, la cantante decidió intervenir y lanzó una inesperada respuesta. Sus palabras dejaron al descubierto una particular condición que tendría que cumplir Cueva cuando se trata de regresar a casa.
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¿Hasta qué hora puede salir Christian Cueva? Pamela Franco revela la regla que debe cumplir
Durante la conversación en el espacio televisivo, Laura Huarcayo quiso conocer un poco más sobre las costumbres del popular 'Aladino' y le consultó directamente si era de aquellos que disfrutaban de las reuniones nocturnas y las fiestas.
“Cuevita, ¿tú eres de salir de rumba?”, fue la interrogante que la conductora le planteó al futbolista, quien reaccionó con una sonrisa antes de asegurar que ya no tenía esa costumbre y que prefería quedarse en casa.
“En casa, solo en casa”, aclaró Christian Cueva, dando a entender que las salidas de juerga ya no formarían parte de sus planes habituales.
Sin embargo, Pamela Franco no quiso quedarse al margen de la conversación y sorprendió al revelar cuál sería el horario que debe respetar su pareja cuando sale. La intérprete dejó una respuesta que provocó risas en el set al señalar que el deportista “tiene horario hasta las 12”.
La intervención de la cantante no pasó desapercibida entre los presentes, pues dejó entrever que existiría una hora establecida para que Christian Cueva regrese a casa cuando tiene alguna salida.