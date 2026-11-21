El Poder Judicial no aceptó el requerimiento de Jefferson Farfán para encarcelar a Magaly Medina en el juicio por violación a la intimidad.

¡Fuerte golpe judicial para la ‘Foquita’! La conductora de televisión Magaly Medina recibió un respaldo del Poder Judicial al rechazar la petición de Jefferson Farfán de revocar el servicio comunitario de la presentadora y ordenar su encarcelamiento por no cumplir con sus obligaciones en la sentencia de violación a la intimidad. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues el PJ decidió emitir una advertencia formal hacia la popular ‘Urraca’ que la mantiene en alerta.

Poder Judicial niega encarcelar a Magaly Medina

En meses anteriores, Farfán señaló presuntas fallas en el servicio comunitario de Medina a través de un video titulado 'Magaly Jesús al descubierto', evidenciando que el 8 de abril, la periodista estuvo en el lugar solo por seis minutos y cuestionando registros del INPE.

Farfán solicitó que se revocara el servicio comunitario de Medina y se ordenara su prisión, indicando que había no asistido a 10 turnos. Sin embargo, la jueza Sandra Mori rechazó el encarcelamiento, determinando que las ausencias de Medina estaban justificadas por razones laborales y mostró intención de cumplir.

Poder Judicial rechaza enviar a prisión a Magaly Medina.

"No asiste al cumplimiento de algunas de sus jornadas por motivos que precisa en sus distintos escritos, sin embargo aquella no hace abandono injustificado y tiene voluntad de cumplimiento porque asiste a su jornada", explicó el Juzgado de ejecución.