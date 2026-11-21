Gratificación de DICIEMBRE 2026 llegará con BONIFICACIÓN EXTRA: conoce quiénes recibirán el beneficioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Excelentes noticias para los trabajadores del sector privado en Perú. Este diciembre 2026, el pago de la gratificación incluirá una bonificación extra del 9% del salario, aumentándose así lo que recibirán muchos empleados. Esta bonificación tiene condiciones específicas, por lo que es crucial saber quiénes serán los afortunados de recibirla.
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¿Quiénes recibirán la gratificación navideña con bono adicional?
El Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informa que, según la Ley 27735, los trabajadores del sector privado que estén en planilla electrónica de diciembre y que hayan trabajado todo el semestre de julio a diciembre recibirán un sueldo completo. Este beneficio depende del sistema de salud al que estén afiliados:
- Para quienes están en EsSalud, se otorgará un bono de 9% del salario, sin deducciones.
- Si estás en una EPS, el bono adicional será del 6,75% de tu salario.
Este pago extra se aplica a todos los trabajadores del sector privado con contrato indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial, sin requerir un mínimo de horas diarias.
- Trabajadores en pequeñas empresas bajo REMYPE: reciben la mitad del sueldo como gratificación.
- Si trabajaron solo parte del semestre, la gratificación se calculará como un sexto del sueldo por cada mes completo. Se descontará un treintavo por cada falta no justificada.
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¿Qué sanciones enfrentan las empresas que no cumplen con el pago?
Los empleadores que no cumplan con depositar la gratificación hasta el martes 15 de diciembre podrían ser sancionados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Esta omisión está considerada como una infracción grave dentro de las normas laborales, por lo que puede generar consecuencias para la compañía.
Además de efectuar el abono que quedó pendiente, las empresas deberán reconocer los intereses legales laborales generados por la demora. Las multas por este incumplimiento pueden superar los S/143.000, aunque la cantidad final dependerá del tamaño del negocio y del número de trabajadores perjudicados.