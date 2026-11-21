El IGP explicó cómo la profundidad del sismo de magnitud 6,7 influyó en la percepción del movimiento telúrico, que generó alarma en Junín, Lima y otras regiones.

¿Por qué el FUERTE SISMO en Junín DURÓ TANTO_ IGP revela QUÉ OCURRIÓ con el sacudón que remeció Lima y otras regiones | Composición Wapa

¿Por qué el FUERTE SISMO en Junín DURÓ TANTO_ IGP revela QUÉ OCURRIÓ con el sacudón que remeció Lima y otras regiones | Composición Wapa

Un potente movimiento telúrico de magnitud 6,7 sorprendió a los habitantes de Junín y otras regiones del país durante la noche del viernes 20 de noviembre. El temblor se registró a las 07:09 horas y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros.

La intensidad del fenómeno generó preocupación entre la población, especialmente porque también fue percibido en Lima y otras localidades alejadas de la zona epicentral. Ante las dudas sobre la prolongada duración del sacudimiento, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó qué característica del evento influyó en su propagación.

¿Por qué el fuerte sismo de Junín se sintió durante tanto tiempo?

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, detalló que la profundidad a la que se originó el movimiento telúrico fue determinante para que pudiera percibirse en diferentes puntos del territorio nacional. No obstante, explicó que esta condición también habría reducido la intensidad del sacudimiento en la superficie de la zona más cercana al epicentro, en comparación con un terremoto de características similares, pero con un foco más superficial.

De acuerdo con los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento alcanzó una intensidad V en Junín. Sin embargo, sus efectos fueron percibidos en distintas localidades de la zona central del país e incluso llegaron hasta ciudades de la costa, como Lima, donde varias personas abandonaron sus viviendas por precaución.

¿Por qué se sintió en varias regiones?

Durante sus declaraciones, Hernando Tavera precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad intermedia, característica que permitió que las ondas se propagaran por una extensión territorial considerable. Al respecto, confirmó las principales características del movimiento registrado durante la noche.

“A las 19:09 horas ha ocurrido un sismo de magnitud 6,7 con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a una profundidad de 129 kilómetros”, sostuvo.

Asimismo, el representante del IGP destacó que esta profundidad “favorece muchísimo” en cuanto a las consecuencias que puede generar el movimiento en la superficie. Según explicó, cuando un sismo se origina a una mayor profundidad, el impacto suele sentirse con menor intensidad en las zonas próximas al epicentro, aunque puede alcanzar un área geográfica más extensa.

“Es debido a esto que ha tenido un radio bastante grande de percepción del sacudimiento del suelo”, explicó el experto, quien también confirmó que el fenómeno fue reportado en ciudades como Chimbote e Ica, además de Junín y Lima.

Por su parte, el registro oficial del Instituto Geofísico del Perú identificó a Junín como la región donde se ubicó el epicentro. La institución también incorporó el evento en su nivel rojo, categoría que corresponde a los movimientos telúricos de magnitud superior a 5,9, mientras se mantiene atenta a los reportes sobre posibles consecuencias en las localidades cercanas.

Otro aspecto que generó interrogantes entre los ciudadanos fue el tiempo durante el cual se prolongó el movimiento. Sobre este punto, Tavera señaló que la duración percibida estuvo relacionada con el recorrido de las ondas sísmicas desde el punto donde se produjo la ruptura, ubicado a 129 kilómetros bajo la superficie.