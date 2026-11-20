Mario Hart abordó la posibilidad de una reconciliación con Korina Rivadeneira en un pódcast, dejando abierta la opción de un futuro juntos. Sin embargo, la modelo sorprendió al negarse a volver con él.

Mario Hart volvió a generar comentarios al referirse a la posibilidad de retomar su relación sentimental con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos. Durante una entrevista en el pódcast de María Pía Copello, el piloto dejó abierta la opción de que ambos puedan darse una nueva oportunidad en el futuro. Sin embargo, la modelo venezolana también fue consultada sobre su situación sentimental y sorprendió al revelar qué busca en esta etapa de su vida. Sus declaraciones dejaron en evidencia que, aunque no descarta lo que pueda ocurrir más adelante, tiene otros intereses en el presente.

Mario Hart habla sobre una posible reconciliación con Korina Rivadeneira y sorprende con su respuesta

La expareja protagonizó un inesperado momento durante su participación en el programa ‘Sin + que decir’, donde ambos fueron consultados sobre la posibilidad de volver a estar juntos. Todo comenzó cuando María Pía Copello quiso conocer la postura de Korina Rivadeneira frente a una eventual reconciliación con el padre de sus hijos. La modelo no descartó que algo así pudiera suceder, aunque también defendió la decisión que tomaron al poner fin a su romance.

“No, o sea yo como ya lo dije, todo puede pasar, de hecho es lo que más pueden desear nuestros hijos, pero creo que lo hicimos fue lo mejor”, sentenció Korina Rivadeneira dejando en claro que no planea volver con el piloto.

Tras escucharla, Mario Hart también fue consultado sobre la posibilidad de recuperar su relación sentimental. El exchico reality señaló que no se puede anticipar lo que ocurrirá con ellos dentro de algunos años y recordó que, más allá de su situación como expareja, ambos tienen la responsabilidad de mantener un vínculo cordial por el bienestar de sus pequeños.

“Uno nunca sabe lo que puede pasar... por siempre somos padres de dos niños, como padres siempre vamos a tratar de hacer lo mejor para ellos y para eso tener una buena relación... yo creo que eso está por encima de cualquier cosa... y bueno de acá 10, 15 años, cuando yo tenga 60 y ella 55, por qué no, si estamos solteros por qué no... hoy por hoy estamos bien así, tratamos de que sea lo más digerible para nuestros hijos”, explicó.

Korina Rivadeneira confiesa si está dispuesta a iniciar una nueva relación tras separarse de Mario Hart

La conversación tomó otro rumbo cuando Ethel Pozo quiso profundizar en la vida sentimental de la modelo y le preguntó si tenía intenciones de conocer a alguien después de su ruptura con Mario Hart. La interrogante provocó una respuesta que llamó la atención, pues Korina reconoció que no descarta volver a enamorarse, aunque tampoco siente la necesidad de apresurar ese proceso.

“Es que yo estoy bien ahorita, estoy enfocado, en mis cosas, en mis hijos, honestamente si me gustaría conocer a alguien, pero no estoy apurada”, afirmó la actriz venezolana.