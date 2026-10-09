Este beneficio de la ONP permite recibir hasta S/1.000: conoce quiénes pueden acceder y cuáles son los REQUISITOS

La ONP cuenta con un beneficio económico para determinados afiliados. Descubre quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión.

ONP contempla pensión de hasta S/1.000 para estas personas | Composición Wapa - Difusión

ONP contempla pensión de hasta S/1.000 para estas personas | Composición Wapa - Difusión

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) contempla un beneficio económico que puede otorgarse de manera temporal o permanente, según las condiciones de cada caso. Esta prestación forma parte de la protección que ofrece el Sistema Nacional de Pensiones ante determinadas situaciones que pueden afectar la capacidad de una persona para trabajar. Además del apoyo económico, los afiliados que cumplen los requisitos pueden acceder a cobertura de salud y sus familiares podrían recibir pensiones en caso de fallecimiento. ¿Quiénes pueden solicitar este beneficio, qué documentos deben presentar y cuánto necesitan aportar mensualmente para acceder a esta protección?

ONP: ¿quiénes pueden acceder a esta pensión?

La Oficina de Normalización Previsional, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recuerda que los aportes al Sistema Nacional de Pensiones pueden brindar protección ante situaciones que impidan a una persona continuar trabajando debido a una enfermedad o un accidente.

En estos casos, los afiliados que reúnen las condiciones establecidas pueden solicitar una pensión por discapacidad y acceder a prestaciones de salud durante el periodo que corresponda. Para ello, deben haber realizado, como mínimo, 12 meses de aportes durante los tres años anteriores al accidente, según la información proporcionada.

Si el asegurado fallece, sus familiares también podrían acceder a las pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, siempre que cumplan las condiciones exigidas para cada prestación.

Este sistema también permite la afiliación de trabajadores independientes y personas que realizan labores por horas y efectúan sus contribuciones directamente. Por ejemplo, quienes brindan servicios domésticos sin contar con un empleador pueden incorporarse al SNP y realizar aportes mensuales desde S/160 para construir su futura jubilación.

Según informó la ONP, quienes acumulen al menos 10 años de aportes pueden acceder a una pensión de jubilación y a cobertura de salud de por vida, de acuerdo con las condiciones aplicables.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una pensión por discapacidad en la ONP?

De acuerdo con el Decreto Ley N.° 19990, las personas con una discapacidad física o mental que limite su capacidad para trabajar y obtener ingresos para su sustento pueden solicitar una pensión, siempre que se encuentren dentro de los supuestos establecidos.

Estas son las situaciones contempladas:

Presentar una discapacidad física o mental prolongada o permanente que impida desarrollar el trabajo habitual, con una reducción igual o superior al 50% de la capacidad laboral.

Recibir una pensión temporal por discapacidad y contar con evidencia médica que demuestre que el impedimento no puede revertirse, con una afectación de al menos el 50% de la capacidad de trabajo habitual.

Haber sufrido la discapacidad a consecuencia de un accidente común, un accidente laboral o una enfermedad profesional mientras se realizaban aportes. En el caso de los afiliados facultativos, el accidente debe ocurrir antes de la fecha de vencimiento del aporte correspondiente al mes en que sucedió, y no deben existir contribuciones anteriores pendientes de pago.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la pensión por discapacidad de la ONP?

Para iniciar el trámite, el afiliado debe reunir la documentación requerida por la entidad. Entre los documentos señalados se encuentran los siguientes:

Solicitud virtual: debe presentarse mediante el formato correspondiente e incluir una declaración jurada sobre la autenticidad de los documentos entregados.

Clave virtual: es necesaria para realizar el trámite por internet. Si todavía no cuentas con ella, debes solicitarla.

Documentos que acrediten la relación laboral: se puede presentar una copia simple de los certificados de trabajo, boletas de pago, liquidaciones por tiempo de servicios o beneficios sociales, constancias de aportaciones emitidas por la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA), documentos de EsSalud u otros documentos públicos válidos conforme al artículo 235 del Código Procesal Civil. También puede adjuntarse una declaración simple que indique el vínculo laboral.

Comprobantes de aportes: se deben incluir copias simples de los Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes emitidos por el antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o EsSalud, cuando esa información no figure en los sistemas administrados por la ONP.

Certificado médico de discapacidad: debe presentarse una copia simple del documento expedido por EsSalud, un establecimiento de salud pública del Ministerio de Salud (Minsa) o una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

La ONP también realiza evaluaciones periódicas para comprobar si la condición de discapacidad del beneficiario continúa vigente.

¿Cuánto es el aporte mínimo mensual a la ONP y dónde puedes pagarlo?

El aporte mensual mínimo indicado por la ONP es de S/ 160, monto equivalente al 13% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.230, según la información proporcionada. Para facilitar el cumplimiento de las contribuciones, la entidad dispone de alternativas digitales y presenciales para efectuar los pagos.

Canales digitales disponibles las 24 horas:

Interbank Negocios: mediante la billetera electrónica y los canales virtuales de la entidad bancaria.

SUNAT: a través de la plataforma Operaciones en Línea, sin necesidad de contar con una clave SOL.

Opciones de pago presencial:

Agentes Interbank: se debe utilizar el código de servicio 0600203 e indicar el número de documento de identidad del afiliado.

Banco de la Nación: en ventanilla, se debe proporcionar el número de documento de identidad, el mes que se está pagando y el monto correspondiente.