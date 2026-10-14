LISTA COMPLETA de 'daños' que Pamela Franco denunció contra Pamela López es DESMENTIDA EN VIVO

Documento menciona daños que Pamela Franco dice haber sufrido por parte de Pamela López al denunciarla por afectación psicológica. No obstante, terminó siendo desmentida. ¿Qué se requiere para que sus declaraciones sean válidas?

Pamela Franco quedó cuestionada después de denunciar a Pamela López por supuesta afectación psicológica tras recibir comentarios en su programa 'Vale Todo', donde ella y sus fans fueron calificadas de ‘clandestinas’. A raíz de esto, se divulgó el testimonio de la artista y la lista de daños que afirma haber recibido de la animadora de eventos, aunque fue completamente desmentida. ¿Cuáles fueron los puntos expuestos y por qué ignoran su validez?

Pamela Franco detalla daños sufridos por Pamela López, pero es desmentida en directo

Pamela Franco centró la atención del público tras acusar a Pamela López de causarle afectación psicológica al no tolerar sus comentarios en 'Vale Todo', donde calificó de ‘clandestinas’ a las mujeres de su club de fans.

A continuación, el programa ‘Amor y Fuego’ reveló la lista entera de daños que Franco afirma haber recibido de su contrincante, los cuales dificultan su vida diaria y la han dejado bastante afectada.

La artista declaró sentirse insultada y menospreciada tanto en su rol de mujer como en su carrera profesional artística y en su vida pública. ¿Qué generó esta situación?

Pamela Franco revela daños por Pamela López, pero es desmentida en vivo

El documento indica que "mi salud psicológica se ha visto afectada, resultando en ansiedad, angustia, estrés, problemas de sueño, inseguridad y dificultades laborales".

El programa de Magaly Medina evaluó estos problemas, con la presencia de Lady Peña, y analizó si constituyen maltrato psicológico: no basta con que la cantante relate sus experiencias incriminando a la esposa de Christian Cueva.

"No toda acción ni frase se corresponde con un delito. Para que exista un delito de violencia psicológica, debe haber intención de causar daño, y evidencias que lo demuestren. No basta con decir ‘no como, no duermo, me siento triste...’. Las pruebas deben demostrar un daño psíquico y un nexo causal", afirmó.

Magaly Medina ironizó sobre la atribución de estrés y problemas de sueño de Franco a Pamela López y puso en duda cómo podrá probarlo.

La abogada explicó que los exámenes revelarían la verdad y que estas denuncias tienen éxito cuando alguien, sin antecedentes de conflictos, es dañado por otra persona—a diferencia de este caso.