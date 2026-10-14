Pamela López sorprendió al acusar a Pamela Franco y Christian Cueva de presunto maltrato psicológico contra ella y sus hijos.

Pamela López se enlazó en vivo con Magaly Medina para pronunciarse sobre la presunta denuncia por violencia psicológica que Pamela Franco habría presentado en su contra. Durante la conversación, la influencer cuestionó no haber recibido una notificación oficial y aseguró que conoció el caso mediante TikTok. Además, lanzó una fuerte acusación contra la cantante y Christian Cueva por presunto maltrato psicológico hacia ella y sus hijos. ¿Qué dijo la expareja del futbolista y cómo reaccionó la popular ‘Urraca’?

Pamela López acusa a Pamela Franco y Christian Cueva de presunto maltrato psicológico

En una reciente comunicación con el programa de Magaly Medina, Pamela López se refirió a la supuesta denuncia que Pamela Franco habría interpuesto por presunta violencia psicológica. La influencer negó haber sido notificada formalmente y expresó su extrañeza por haberse enterado de la situación a través de un video difundido en TikTok.

La expareja de Christian Cueva también hizo referencia a las cartas notariales que, según su versión, habría recibido anteriormente tanto de la cantante como del padre de sus hijos. En ese contexto, insistió en que hasta el momento de la entrevista no había llegado a su domicilio ningún documento oficial relacionado con la presunta denuncia.

“Informarles que no he sido notificada formalmente, no ha llegado a mi casa ninguna denuncia pese a que ya me han mandado infinidades de cartas notariales ella y el padre de mis hijos, así que no hay una denuncia, yo me he enterado por un simple TikTok… sin embargo, a mi casa no ha llegado ninguna notificación”, comentó la influencer.

Durante su intervención, López también recordó los momentos complicados que atravesó mientras enfrentaba su conflicto familiar. Según manifestó, la cantante habría realizado comentarios y acciones que ella interpretó como burlas hacia su situación, cuando atravesaba dificultades emocionales y económicas.

La influencer sostuvo que cuenta con evaluaciones profesionales relacionadas con la afectación emocional que experimentó durante aquella etapa. Asimismo, aseguró que tanto ella como sus hijos habrían sido perjudicados por lo que considera un comportamiento de maltrato psicológico.

“Si hablamos de la persona en mención, ella se dedicó, cuando reventó todo mi caso, haciendo canciones y paseo por todos lados burlándose de mi dolor cuando yo estaba en mi peor momento no solamente emocionalmente sino económicamente, eso sí fue maltrato psicológico no solamente para mí, sino para mis niños, hoy en día sigo siendo víctima de maltrato psicológico”, aseguró.

La trujillana añadió que más adelante podría compartir capturas de pantalla para sustentar sus declaraciones. También señaló que ha conseguido superar parte de lo vivido y rechazó que sus palabras respondan únicamente a un sufrimiento que todavía no ha podido dejar atrás.

Magaly Medina le recomienda a Pamela López enfocarse en Christian Cueva

Luego de escuchar las declaraciones de Pamela López, Magaly Medina intervino para darle su punto de vista sobre el enfrentamiento con Pamela Franco. La conductora consideró que la influencer debería concentrar sus reclamos en Christian Cueva, debido a que él es el padre de sus hijos y, desde su perspectiva, el conflicto principal tendría que abordarse con él.

La popular ‘Urraca’ le aconsejó tomar distancia de la cantante y no centrar su atención en la actual pareja del futbolista. Durante la conversación, la presentadora expresó su postura de manera directa.

“Pero a veces también Pamela ya deberías irte en contra del padre de tus hijos, la pelea es con él, porque la mujer que lo acompaña ya para ti debería importarte tres pepinos”, dijo la conductora de televisión.

Frente a esta recomendación, López explicó que considera que Christian Cueva y Pamela Franco suelen pronunciarse públicamente como pareja, por lo que entiende que sus declaraciones están relacionadas entre sí y forman parte de una misma controversia. “Lo que pasa es que ellos siempre hablan en pareja”, comentó.

Finalmente, Pamela López volvió a cuestionar la situación y calificó el enfrentamiento mediático con ambas figuras como “un show mediatico mas de lo mismo”.