Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López: "Hostigamiento verbal y..."

Después del inicio de su ONG para apoyar a niños con autismo, Pamela Franco y Christian Cueva lanzaron un comunicado impactante contra Pamela López , acusándola de hostigamiento y daño emocional.

Después de que Pamela Franco inaugurara su ONG dedicada a los niños con Trastorno del Espectro Autista en honor a su hija con Christian Domínguez, la cantante y Christian Cueva utilizaron las redes sociales para emitir un comunicado contundente acusando gravemente a Pamela López. ¿Cuál es el motivo de la acusación y qué demandas hicieron?

Comunicación oficial: Pamela Franco y Christian Cueva acusan severamente a Pamela López

Pamela Franco y Christian Cueva han mostrado su rechazo hacia Pamela López mediante un comunicado en redes sociales, debido a su accionar polémico en el programa 'Vale todo', donde a menudo emite opiniones críticas.

En un episodio reciente, la pareja de 'Aladino' criticó a los fans de la cantante presentes en el evento de su ONG, sugiriendo que sus seguidoras compartían un historial de relaciones clandestinas con hombres.

Ante esto, la pareja no tardó en reaccionar y compartieron un comunicado del club de fans de la artista, que rechaza las etiquetas de 'clandestinas' y defiende su derecho a seguir a Franco sin ser desmerecidas por comportamientos pasados.

Pamela Franco y Christian Cueva confrontan a Pamela López en un comunicado severo

“Rechazamos las calificaciones y sugerencias difundidas en el programa conducido por la señora Pamela López hacia nuestro grupo. Consideramos que estos comentarios pueden ser una forma de hostigamiento verbal y causar daño emocional. No somos ‘clandestinas’ ni aceptamos insinuaciones que nos degraden por el apoyo a nuestra artista”, se lee en la declaración.

Además, el grupo hizo un llamado a la expareja de Paul Michael para que actúe con respeto y no permita la normalización de burlas, acoso verbal o psicológico hacia ellas.

“Exigimos respeto, responsabilidad y que estas expresiones cesen. Apoyar a Pamela Franco no debería justificar el menosprecio de nuestra integridad”, continuaron. También destacaron que el grupo incluye menores de edad, lo que agrava la situación.

En otra parte del texto, se subraya la significancia de cuidar la salud mental, practicar la empatía y priorizar el respeto. Pamela López aún no ha dado su respuesta.