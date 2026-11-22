Moria Casán se pronuncia en medio de la polémica por llamar "precaria" a Chiclayo: “eso nunca se olvida”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La tensión mediática generada entre Perú y Argentina a raíz de las polémicas declaraciones del periodista Nelson Castro sobre la ciudad de Chiclayo sumó una voz de peso desde el mundo del espectáculo rioplatense. La reconocida actriz, vedette y conductora argentina Moria Casán se pronunció públicamente para marcar distancia de los comentarios despectivos hacia el norte peruano y reivindicó los lazos históricos de hermandad y gratitud que unen a ambos países.
La controversia se originó en el marco de la cobertura internacional por la visita del papa León XIV al Perú, cuando Nelson Castro, enviado especial de la cadena argentina Todo Noticias (TN), realizó un despacho desde Chiclayo en el que describió de manera despectiva la infraestructura y las viviendas de la ciudad lambayecana, calificándola como una ciudad precaria y de subsistencia, además de emplear términos como mugre y casas mal hechas. Sus palabras provocaron un inmediato rechazo tanto en la opinión pública peruana como en diversos espacios televisivos de Lima y Buenos Aires.
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El respaldo de la diva argentina y el recuerdo de las Malvinas
En medio del malestar provocado por los dichos del cronista de TN, Moria Casán decidió alzar su voz en favor del público peruano, destacando la hospitalidad y la solidaridad que históricamente han caracterizado al país vecino con los ciudadanos argentinos. Con su habitual frontalidad, la figura del espectáculo apeló a la memoria histórica para recordar la alianza incondicional que Perú brindó a Argentina durante el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982.
"Agradecer al pueblo peruano siempre y recordar el tema de las Islas Malvinas, porque siempre fueron buenos con los argentinos y eso nunca se olvida", declaró Moria Casán al periodista peruano Fernando Espinoza (@remandoporelmundo10), enviando un claro mensaje de respeto y afecto hacia el Perú.
Perú, la mejor comida del planeta
Además de su agradecimiento histórico, la artista argentina dedicó cálidos elogios a la cultura culinaria nacional, confesando su devoción por los platos emblemáticos y la bebida bandera del país. "Considero que Perú tiene la mejor comida del planeta. Soy fan del ceviche, la papa a la huancaína y el lomo saltado. Esa fusión peruano-japonesa es maravillosa. Toda la comida peruana me parece lo máximo", expresó entusiasmadamente, antes de revelar su afición por la coctelería local: "Me encanta el pisco sour. Me trajeron pisco de Perú, me enseñaron a prepararlo con el limón, la clara de huevo y el batido".
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Moria agradece al Perú
Asimismo, "La One" aprovechó la ocasión para retribuir el respaldo constante de la audiencia peruana a sus proyectos profesionales, agradeciendo especialmente el rotundo éxito de sintonía que alcanzó su serie de televisión 'Moria' en el país. "A todo Perú, muchas gracias. Los quiero mucho y gracias por ayudarnos siempre y ser tan amorosos", manifestó visiblemente emocionada al destacar el cariño del público nacional hacia su producción televisiva.
En medio del malestar provocado por los dichos del cronista de TN, Moria Casán decidió alzar su voz en favor del público peruano, destacando la hospitalidad y la solidaridad que históricamente han caracterizado al país vecino con los ciudadanos argentinos. Con su habitual frontalidad, la figura del espectáculo apeló a la memoria histórica para recordar la alianza incondicional que Perú brindó a Argentina durante el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982.
"Agradecer al pueblo peruano siempre y recordar el tema de las Islas Malvinas, porque siempre fueron buenos con los argentinos y eso nunca se olvida", declaró Moria Casán al periodista peruano Fernando Espinoza (@remandoporelmundo10), enviando un claro mensaje de respeto y afecto hacia el Perú.
Perú, la mejor comida del planeta
Además de su agradecimiento histórico, la artista argentina dedicó cálidos elogios a la cultura culinaria nacional, confesando su devoción por los platos emblemáticos y la bebida bandera del país. "Considero que Perú tiene la mejor comida del planeta. Soy fan del ceviche, la papa a la huancaína y el lomo saltado. Esa fusión peruano-japonesa es maravillosa. Toda la comida peruana me parece lo máximo", expresó entusiasmadamente, antes de revelar su afición por la coctelería local: "Me encanta el pisco sour. Me trajeron pisco de Perú, me enseñaron a prepararlo con el limón, la clara de huevo y el batido".
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Moria agradece al Perú
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Asimismo, "La One" aprovechó la ocasión para retribuir el respaldo constante de la audiencia peruana a sus proyectos profesionales, agradeciendo especialmente el rotundo éxito de sintonía que alcanzó su serie de televisión 'Moria' en el país. "A todo Perú, muchas gracias. Los quiero mucho y gracias por ayudarnos siempre y ser tan amorosos", manifestó visiblemente emocionada al destacar el cariño del público nacional hacia su producción televisiva.