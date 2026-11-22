Además de su agradecimiento histórico, la artista argentina dedicó cálidos elogios a la cultura culinaria nacional, confesando su devoción por los platos emblemáticos y la bebida bandera del país. "Considero que Perú tiene la mejor comida del planeta. Soy fan del ceviche, la papa a la huancaína y el lomo saltado. Esa fusión peruano-japonesa es maravillosa. Toda la comida peruana me parece lo máximo", expresó entusiasmadamente, antes de revelar su afición por la coctelería local: "Me encanta el pisco sour. Me trajeron pisco de Perú, me enseñaron a prepararlo con el limón, la clara de huevo y el batido".