Gianella Marquina revela su difícil experiencia con su salud tras convertirse en madre. La joven enfrenta complicaciones y mostró su dolor en redes sociales.

Gianella Marquina preocupó al revelar que se encuentra atravesando un complicado momento relacionado con su salud. Tras anunciar apenas hace un mes que se convirtió en madre primeriza de una pequeña niña, la hija mayor de Melissa Klug sorprendió al aparecer en sus redes contando el dolor que está sufriendo a causa de la lactancia. ¿Cómo se encuentra?

Gianella Marquina expone su doloroso estado de salud

A través de sus redes sociales, Gianella Marquina se confesó con sus seguidoras y contó uno de los lados más difíciles de la maternidad. La joven de 26 años contó que viene sufriendo de mastitis, una inflamación en el tejido mamario que puede generar incluso una infección

."Amigas, ayer me dio mastitis. Nunca en mi vida me había sentido tan mal", se lee en la historia que publicó en su Instagram donde se dejó ver recostada y mostrando que no la estaría pasando nada bien.

En una posterior publicación, la hija mayor de Melissa Klug reveló los síntomas que la mantienen con tanto malestar al sufrir la infección: "¡Amigas qué dolor! Qué impotencia tener fiebre y escalofríos, el dolor de cuerpo no es normal, les juro. No se lo deseo a nadie. Nunca en mi vida me había dado algo así", escribió con emojis llorando.

La influencer aprovechó la ocasión para agradecer los mensajes que recibió de su comunidad con consejos para atravesar esta incomodidad: "Gracias por todos sus mensajes y consejos".