Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, se convierte en madre por primera vez y comparte foto de su bebé: "Mi pequeño amor"

Gianella Marquina compartió la primera fotografía de su bebé tras convertirse en madre y conmovió a sus seguidores con una breve dedicatoria.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre por primera vez. La joven abogada anunció la llegada de su bebé mediante una tierna publicación en sus redes sociales. Aunque decidió mantener el rostro de la pequeña en privado, compartió una imagen que enterneció a sus seguidores. ¿Qué mensaje dedicó a su primera hija y cómo reaccionaron Melissa Klug y sus familiares?

Gianella Marquina se convierte en madre primeriza y presenta a su bebé en redes sociales

Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al confirmar el nacimiento de su primera hija a través de Instagram. La joven, de 26 años, compartió una fotografía de la recién nacida, pero optó por no mostrar completamente su rostro y preservar así parte de su intimidad.

Gianella Marquina comparte la primera foto de su hija

En la imagen publicada por la hija mayor de Melissa Klug se observa parte de la cara de la pequeña y una de sus manos, mientras sostiene las de sus padres. La postal estuvo acompañada de una breve dedicatoria con la que expresó el cariño que siente por la nueva integrante de su familia.

“Mi pequeño amor”, escribió en su cuenta de Instagram la joven de 26 años, causando miles de reacciones entre sus seguidores.

Cabe recordar que, en junio de 2026, Gianella había anunciado que estaba embarazada y que esperaba con ilusión la llegada de su primera hija junto a su pareja, cuya identidad ha preferido mantener en reserva.

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé“, anunció en ese momento.

En aquella oportunidad, la joven también compartió la emoción que sentía ante la próxima llegada de su pequeña y dedicó unas palabras a la experiencia de convertirse en madre.

“Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, expresó.

Melissa Klug se convierte en abuela por cuarta vez tras el nacimiento de la hija de Gianella Marquina

La llegada de la bebé también representa un momento especial para Melissa Klug, quien suma una nueva nieta a su familia y se convierte en abuela por cuarta vez. La empresaria no tardó en reaccionar a la noticia y expresar públicamente el amor que siente por las integrantes de su familia. “Cuánto las amo, mis amores”, sostuvo.

Melissa Lobatón Klug, hermana de Gianella, también se hizo presente en este momento familiar y dedicó un mensaje de bienvenida a la recién nacida. La joven manifestó el cariño que siente por su nueva sobrina y compartió su emoción por su llegada. “Bienvenida, mi bebita hermosa , te ama tu tía con todo el corazón”, añadió.