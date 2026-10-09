Greissy Ortega hace FUERTE REVELACIÓN sobre Edwin Sierra y recuerda QUÉ HACÍA cuando estaba borracho: "Tenía miedo de..."

La hermana de Milena Zárate recordó cómo cambió su relación con Edwin Sierra cuando tenía 15 años y reveló qué ocurrió una vez que el humorista estaba borracho.

Greissy Ortega volvió a referirse a los episodios que marcaron su pasado con Edwin Sierra durante una conversación con la psicóloga Lizbeth Cueva. La colombiana recordó cómo cambió su percepción del humorista cuando era adolescente y aseguró que comenzó a sentir temor por la forma en que él la miraba. Asimismo, relató una situación que involucró a una expareja y al conductor radial, quien, según su testimonio, se encontraba bajo los efectos del alcohol. La hermana de Milena Zárate también contó por qué le resultaba difícil hablar con su familiar sobre lo que estaba viviendo en aquella etapa.

Greissy Ortega confiesa que le tenía miedo a Edwin Sierra y revela qué hacía cuando estaba borracho

Durante la entrevista con Lizbeth Cueva, Greissy Ortega rememoró los acontecimientos que, según explicó, comenzaron cuando tenía 15 años. En ese entonces, Milena Zárate habría notado que Edwin Sierra ya no la miraba como a una niña, situación que provocó un enfrentamiento entre ambos.

“Milena me devuelve a los 15 años porque ella se dio cuenta de que Edwin me veía con otros ojos y ella peleó con él. Ella se daba cuenta de que no me miraba como niña porque yo ya evolucionaba mi cuerpo. Entonces él me manda y cuando ellos discuten por ‘x’ razón, él regresa a Colombia y es ahí donde vuelve a verme”, comenzó diciendo.

La colombiana explicó que, durante ese periodo, procuraba mantener distancia del cómico porque sentía que la manera en que él la observaba había cambiado. Según su relato, esa percepción le generaba temor ante la posibilidad de encontrárselo.

“Yo sentía que ya no me estaba viendo con los ojos de antes, sino con ojos de hombre, y yo lo alejaba siempre. Tenía miedo de cruzármelo porque yo sentía que él ya se estaba desviando por otro camino”, sostuvo.

Posteriormente, Greissy contó una experiencia relacionada con una expareja y una ocasión en la que Edwin Sierra habría estado bajo los efectos del alcohol. La influencer recordó que, por aquel entonces, tenía una relación sentimental y procuraba pasar tiempo con su enamorado.

“Yo en ese tiempo tenía un enamorado y siempre trataba de estar con él. Una vez, borracho le dijo a mi expareja: ‘Cuídala, porque ella es una gran mujer’. Yo decía: ‘No se le vaya a salir cualquier pachotada borracho, Dios mío’, pero no le dijo nada del otro mundo. Ahí yo regreso con ellos y se armó”, contó.

Greissy Ortega cuenta por qué no se atrevía a contarle todo a Milena Zárate

En otro momento de la conversación, Greissy Ortega explicó que deseaba tener más independencia y conocer el mundo, pero sentía que su hermana intentaba mantenerla bajo control. En ese contexto, empezó a trabajar con Edwin Sierra en distintos canales de televisión y, según afirmó, él habría comenzado a acercarse a ella de manera discreta.

“Yo quería conocer el mundo y mi hermana me quería tener encerrada, y es ahí donde empiezo a trabajar con Edwin en los canales y él empieza como a quererme enamorar, pero de una manera muy sutil. Me decía que estaba para mí, pero que no le cuente a mi hermana porque ella quería que solo gaste en ella y no en mí”, contó la colombiana.

La influencer también recordó que, en una oportunidad, intentó conversar con Milena Zárate sobre un episodio relacionado con el humorista. Sin embargo, aseguró que él le hizo pensar que su hermana no le creería debido a la relación económica que mantenían en ese momento.