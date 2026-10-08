Josetty Hurtado hace INESPERADA CONFESIÓN de su infancia tras exponerse condición CRÍTICA de su padre Andrés Hurtado en prisión: "Simplemente crecí..."

Josetty Hurtado reapareció en redes sociales en medio de la situación que enfrenta su padre, Andrés Hurtado , y compartió una inesperada reflexión.

Josetty Hurtado volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una serie de reflexiones personales con sus seguidores. La hija de Andrés Hurtado realizó estas publicaciones mientras continúa la controversia en torno a la situación que atraviesa su padre, quien permanece recluido en el penal de Lurigancho. En medio de este contexto, la influencer recordó algunos aspectos de su niñez y reflexionó sobre su fortaleza personal y la etapa que asegura estar viviendo actualmente.

Josetty Hurtado recuerda su infancia y sorprende con reflexión

Las recientes publicaciones de Josetty Hurtado en Instagram generaron atención debido al mensaje personal que decidió compartir con sus seguidores. La influencer recordó cómo durante su infancia disfrutaba jugar con muñecas y explicó que aquella afición terminó influyendo, de alguna manera, en su manera de expresarse a través de la moda.

En su reflexión, la hija de Andrés Hurtado contó que desde pequeña encontraba especial atractivo en elegir la ropa y los accesorios de sus muñecas, además de imaginar diferentes escenarios para ellas.

"Al crecer, como cualquier niña, me encantaban las muñecas. Siempre me fascinó la magia de vestirlas: los colores, los accesorios, las infinitas posibilidades y, sobre todo, la Imaginación detrás de crear todo un pequeño mundo para ellas", se lee al inicio.

A partir de ese recuerdo, Josetty explicó que con el paso de los años comenzó a verse a sí misma como una especie de muñeca que podía personalizar mediante la ropa, el maquillaje y los diferentes complementos. También señaló que su intención nunca fue limitarse a seguir las tendencias, sino desarrollar una propuesta propia relacionada con la moda.

"Y luego crecí y me di cuenta de algo... yo podía ser mi propia muñeca. Podía vestirme como quisiera, jugar con colores, cabello, maquillaje, accesorios, brillo y crear looks completamente mios. Nunca quise simplemente seguir las tendencias; quería crear mi propia fantasía y hacer que la moda se sintiera como arte. Y ahora, verme literalmente convertida en una muñeca... ¡me encantal", confesó.

La influencer también habló sobre los detalles que forman parte de la muñeca inspirada en ella y aseguró que encontró una particular similitud entre sus accesorios y su propio estilo.

"Lo más divertido es mirar a mi muñeca y pensar: 'OMG, me encantan sus accesorios' Porque cada detalle es tan YO. Desde los outfits, el cabello, los zapatos, las joyas y todos esos pequeños extras... es como si alguien hubiera tomado mi imaginación y la hubiera convertido en una versión mini de mi", sostuvo.

Finalmente, Josetty relacionó su afición de la infancia con la imagen que ahora proyecta a través de su trabajo y su estilo personal. "Quizás nunca dejé de jugar con muñecas... simplemente crecíy me converti en la mía. Una muñeca que diseñé, vestí, accesoricé y traje a la vida. Y si... es EXTRA, Igual que yo", se lee en su mensaje.

Josetty Hurtado habla de una nueva etapa y se muestra más fortalecida

La hija de Andrés Hurtado también utilizó sus redes sociales para compartir otra reflexión relacionada con el proceso personal que viene atravesando. En esta oportunidad, destacó la importancia que tiene para ella mantenerse activa y señaló que el ejercicio se convirtió en una herramienta para cuidar distintos aspectos de su bienestar.

"Hay algo en volver a ti misma que se siente poderoso. Hacer ejercicio se ha convertido en mi terapia: es bueno para mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi salud mental. Y, en algún momento del camino, comencé a poner esa misma energía en mi arte, en mi trabajo y en convertirme en una versión más fuerte de mi misma, desde adentro hacia afuera".

En el mismo mensaje, Josetty manifestó sentirse nuevamente conectada con una faceta de mayor determinación. La influencer aseguró que afronta este momento con confianza y fe, sin necesidad de conocer exactamente qué ocurrirá en el futuro.