Tula Rodríguez expone DISCUSIÓN con su hija y toma DRÁSTICA DECISIÓN en su cumpleaños 18: "Creo que tengo derecho"

Tula Rodríguez reveló detalles del desacuerdo que tuvo con su hija y explicó por qué no podrán celebrar juntas su cumpleaños número 18.

Tula Rodríguez no acompañará a su hija en su cumpleaños 18 | Composición Wapa - Instagram

Tula Rodríguez no acompañará a su hija en su cumpleaños 18 | Composición Wapa - Instagram

Tula Rodríguez contó que tuvo un desacuerdo con su hija, quien actualmente se encuentra en el extranjero debido a sus estudios. La conductora explicó que ambas conversaron sobre la situación y finalmente llegaron a un acuerdo, aunque ella decidió realizar algunos cambios en esta nueva etapa de su vida. Asimismo, la también actriz habló sobre cómo afronta que su hija esté lejos y reveló que no podrá acompañarla en esta fecha especial. ¿Qué pasó?

Tula Rodríguez revela qué pasó con su hija

Durante una conversación con las cámaras de 'América Espectáculos', Tula Rodríguez contó detalles de un reciente desacuerdo que tuvo con su hija, quien actualmente se encuentra en el extranjero debido a sus estudios. La discusión se habría producido luego de que la conductora considerara la posibilidad de mudarse de la vivienda en la que ambas han vivido.

Según explicó la también actriz, su hija se opuso a abandonar el inmueble debido al valor sentimental que tiene para ella, especialmente por los recuerdos vinculados a su padre, Javier Carmona. Finalmente, ambas conversaron y decidieron continuar viviendo en la casa, aunque Tula tiene previsto modificar algunos espacios.

“Yo no me mudo. Es que ya quería irme, pero Val**** no quiere porque tiene todos los recuerdos. Tuvimos una discusión, llegamos a un acuerdo, que nos quedamos en la casa, pero haré un cambio”, dijo en conversación con 'América Espectáculos'.

La conductora señaló que su intención no es eliminar las huellas de su esposo, sino iniciar una nueva etapa personal mediante algunos cambios en el hogar. Tula explicó que considera necesario renovar el ambiente como parte de un proceso de transformación en su vida.

“Creo que es importante hacer un cambio porque todo lo de mi casa es cuando estaba mi esposo y no porque quiera borrar su historia porque creo que va a estar bien... es un nuevo comenzar, es una nueva vida, una manera de reinventarme, creo que tengo derecho”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, Rodríguez reflexionó sobre los cambios que ha experimentado desde que su hija se encuentra lejos del país. La conductora reconoció que esta nueva realidad también la ha llevado a replantearse cómo quiere vivir su día a día y asumir una etapa diferente a nivel personal.

“Como entretenerme nuevamente, como una mujer soltera, con una niña que ya no está, el otro mes cumple 18, la bebé ya creció”, sostuvo emocionada.

¿Por qué Tula Rodríguez no podrá estar con su hija en su cumpleaños?

La reportera de 'América Espectáculos' también quiso conocer cuáles son los planes de Tula frente a esta nueva etapa. La presentadora explicó que continúa concentrada en sus compromisos laborales, mientras espera volver a compartir tiempo con su hija cuando las circunstancias se lo permitan. Ambas, incluso, ya tendrían organizado un próximo encuentro.

Sobre el cumpleaños número 18 de su hija, Rodríguez confirmó que esta vez no podrán celebrarlo juntas debido a sus respectivas responsabilidades. Mientras ella deberá cumplir con su trabajo en el programa que conduce, la joven continuará con sus estudios en el extranjero y no tendría autorización para viajar en esa fecha.

“Estoy trabajando, es el primero que no la vamos a pasar juntas, porque tengo el programa y no puedo ir, ella estudiando y no va a poder venir, no le dan los permisos”, dijo sobre la razón por la que no podría acompañar a su hija en su día especial.

Pese a que madre e hija estarán separadas durante esta celebración, Tula reveló que ambas ya tienen previsto reencontrarse hacia el cierre del año. La conductora contó que incluso han organizado un viaje para poder pasar tiempo juntas.