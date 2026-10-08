Exchico reality de 'EEG' y 'Combate' anuncia el DOLOROSO fallecimiento de su madre: "Mami hermosa, Dios te tiene en su gloria"

El exintegrante de ' EEG ' y ' Combate ' atraviesa un difícil momento tras confirmar la muerte de su madre y compartir unas sentidas palabras en redes sociales.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' y 'Combate' atraviesa un doloroso momento tras confirmar el fallecimiento de su madre. El exchico reality recurrió a sus redes sociales para compartir la triste noticia y dedicarle un emotivo mensaje a quien fuera una de las personas más importantes de su vida. En medio de este difícil momento, el también actor agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores y de las personas que conocieron a su progenitora.

Exchico reality despide a su madre con emotivo mensaje

Nikko Ponce, quien formó parte de 'Esto es Guerra' durante la cuarta temporada del programa en 2013, comunicó la muerte de su madre mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram. El exchico reality aprovechó este espacio para agradecer los mensajes que recibió tras la partida de su progenitora y recordar con cariño los momentos que compartieron juntos.

"Gracias a todas las personas hermosas que se han dado el tiempo de escribirme, como comprenderán estoy en medio de todo lo que implica la partida de mi mami, gracias por su cariño. A los que la conocieron y la gozaron en vida, gracias por compartir con ella (...) Mami hermosa, Dios te tiene en su glorias, fuiste la mejor mamá que pude tener, agradezco cada segundo a tu lado, te quiero muchísimo espero haber sido el hijo digno del amor que siempre me diste", escribió.

La noticia generó diversas muestras de solidaridad, entre ellas la de su amiga y exintegrante de Combate, Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava manda sus condolencias a Nikko Ponce

Tras conocer la noticia, Yiddá Eslava también utilizó sus redes sociales para acompañar a su amigo en este momento de duelo. La actriz, quien compartió con Ponce durante su etapa en ‘Combate’, recordó con especial afecto a la madre del exchico reality y destacó el vínculo que ambos mantenían.

"LA VIDA ME CRUZÓ CON 'Nikko Oficial' hace más de 25 años y conocí a LA GRAN MARTHITA (SU MAMÁ) Siempre con un chiste en la boca, alegre, un metro y medio de luz, y bondad, un vendaval de energía difícil de seguirle el paso, comprenderán que me llevé demasiado bien, (ella lo hacía con todos los amigos de Nico). Siempre presente dónde reventaban los cuetes, vivió Feliz e intensamente como solo ella sabía hacerlo, junto siempre de su gran amor, SU HIJO NICO", se lee al inicio de su mensaje.

En su publicación, Eslava también resaltó las cualidades de Ponce como hijo y le expresó su respaldo durante el proceso que atraviesa luego de la pérdida de su madre.