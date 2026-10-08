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Eva Ayllón recibe DOLOROSO GOLPE y comparte emotivo mensaje tras su fuerte pérdida: “Me cuesta creerlo...”

Eva Ayllón comparte su pesar tras recibir una triste noticia y expresa su tristeza mediante un conmovedor mensaje.

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    Eva Ayllón recibe DOLOROSO GOLPE y comparte emotivo mensaje tras su fuerte pérdida: “Me cuesta creerlo...”
    Eva Ayllón reacciona a una dura pérdida. | Composición Wapa
    Eva Ayllón recibe DOLOROSO GOLPE y comparte emotivo mensaje tras su fuerte pérdida: “Me cuesta creerlo...”

    La conocida cantante Eva Ayllón está pasando por un momento de profundo dolor después de informar que experimentó una significativa pérdida. La artista peruana hizo pública su tristeza y condolencias mediante una emotiva nota de despedida dirigida a su querido amigo Piero De Benedictis, quien ha fallecido.

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    Eva Ayllón se muestra afectada tras esta gran pérdida

    Pese a que recientemente Eva Ayllón celebró una nueva nominación a los Latin Grammy, ahora ha decidido detener las celebraciones para compartir en Instagram un emotivo mensaje en memoria del cantautor argentino Piero De Benedictis, tras enterarse de su fallecimiento.

    "Estando lejos de casa me entero de esta triste noticia… Piero se fue. Me cuesta aceptarlo y su partida me llena de tristeza. Quedamos con sus canciones, recuerdos y tantos momentos especiales", expresaba en su publicación.

    Eva Ayllón luce conmovida tras el fallecimiento de su amigo.
    Eva Ayllón luce conmovida tras el fallecimiento de su amigo.
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    Además, la intérprete de música criolla Eva Ayllón compartió una foto junto al actor argentino para despedirse con sentidas palabras y también extendió sus condolencias a la familia y amigos cercanos.

    "Mis condolencias y afecto para su familia y para quienes lo querían y admiraban como yo. Descansa en paz, amigo Piero", añadió Eva Ayllón en su homenaje dirigido a Piero De Benedictis, quien falleció a los 81 años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Eva Ayllón recibe DOLOROSO GOLPE y comparte emotivo mensaje tras su fuerte pérdida: “Me cuesta creerlo...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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