Eva Ayllón recibe DOLOROSO GOLPE y comparte emotivo mensaje tras su fuerte pérdida: “Me cuesta creerlo...”

Eva Ayllón comparte su pesar tras recibir una triste noticia y expresa su tristeza mediante un conmovedor mensaje.

La conocida cantante Eva Ayllón está pasando por un momento de profundo dolor después de informar que experimentó una significativa pérdida. La artista peruana hizo pública su tristeza y condolencias mediante una emotiva nota de despedida dirigida a su querido amigo Piero De Benedictis, quien ha fallecido.

Eva Ayllón se muestra afectada tras esta gran pérdida

Pese a que recientemente Eva Ayllón celebró una nueva nominación a los Latin Grammy, ahora ha decidido detener las celebraciones para compartir en Instagram un emotivo mensaje en memoria del cantautor argentino Piero De Benedictis, tras enterarse de su fallecimiento.

"Estando lejos de casa me entero de esta triste noticia… Piero se fue. Me cuesta aceptarlo y su partida me llena de tristeza. Quedamos con sus canciones, recuerdos y tantos momentos especiales", expresaba en su publicación.

Eva Ayllón luce conmovida tras el fallecimiento de su amigo.

Además, la intérprete de música criolla Eva Ayllón compartió una foto junto al actor argentino para despedirse con sentidas palabras y también extendió sus condolencias a la familia y amigos cercanos.