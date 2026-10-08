Eva Ayllón recibe DOLOROSO GOLPE y comparte emotivo mensaje tras su fuerte pérdida: “Me cuesta creerlo...”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La conocida cantante Eva Ayllón está pasando por un momento de profundo dolor después de informar que experimentó una significativa pérdida. La artista peruana hizo pública su tristeza y condolencias mediante una emotiva nota de despedida dirigida a su querido amigo Piero De Benedictis, quien ha fallecido.
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Eva Ayllón se muestra afectada tras esta gran pérdida
Pese a que recientemente Eva Ayllón celebró una nueva nominación a los Latin Grammy, ahora ha decidido detener las celebraciones para compartir en Instagram un emotivo mensaje en memoria del cantautor argentino Piero De Benedictis, tras enterarse de su fallecimiento.
"Estando lejos de casa me entero de esta triste noticia… Piero se fue. Me cuesta aceptarlo y su partida me llena de tristeza. Quedamos con sus canciones, recuerdos y tantos momentos especiales", expresaba en su publicación.
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Además, la intérprete de música criolla Eva Ayllón compartió una foto junto al actor argentino para despedirse con sentidas palabras y también extendió sus condolencias a la familia y amigos cercanos.
"Mis condolencias y afecto para su familia y para quienes lo querían y admiraban como yo. Descansa en paz, amigo Piero", añadió Eva Ayllón en su homenaje dirigido a Piero De Benedictis, quien falleció a los 81 años.