Vidente lanza INQUIETANTE predicción sobre un peligroso virus en Perú: ¿qué dijo sobre una cuarentena?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El tarotista Maestro Teo desató preocupación al compartir un inquietante pronóstico sobre una supuesta enfermedad que afectaría a los pulmones globalmente, llamada 'peste pulmonar'. En una lectura de cartas, afirmó que un virus mortal con características similares al COVID-19 se expandiría hasta llegar a nuestro territorio. Frente a esta advertencia, instó a sus seguidores a no bajar la guardia y tomar medidas preventivas, como mantener la distancia social y lavarse las manos.
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¿Qué predice sobre la 'peste pulmonar'?
En su transmisión, el adivino mostró cartas como 'Represión', 'Más allá de la ilusión', 'La fuente' y 'La soledad', para explicar su visión sobre la situación sanitaria global y local relacionada con la 'peste pulmonar'. Señaló que "este virus es totalmente similar al COVID y afecta seriamente los pulmones", subrayando la relevancia de estar constantemente alerta.
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A la luz de la posible llegada de este virus, aconsejó implementar medidas de contingencia y Maestro Teo Esotérico propuso "guardar algo de distancia, practicar una correcta higiene de manos, ser más cuidadosos y llevar una dieta equilibrada".
Finalmente, al descubrir la carta de 'La moralidad', afirmó que la población podrá superar el reto si actúa con cautela y preparación: "vamos a superar y vencer este virus mortal, pero es necesario ser cautelosos y prepararnos tanto física como espiritualmente".