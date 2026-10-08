Vidente lanza INQUIETANTE predicción sobre un peligroso virus en Perú: ¿qué dijo sobre una cuarentena?

Un adivino causó asombro al advertir sobre un virus mortal que podría atacar los pulmones y llevarnos de nuevo a una cuarentena .

El tarotista Maestro Teo desató preocupación al compartir un inquietante pronóstico sobre una supuesta enfermedad que afectaría a los pulmones globalmente, llamada 'peste pulmonar'. En una lectura de cartas, afirmó que un virus mortal con características similares al COVID-19 se expandiría hasta llegar a nuestro territorio. Frente a esta advertencia, instó a sus seguidores a no bajar la guardia y tomar medidas preventivas, como mantener la distancia social y lavarse las manos.

¿Qué predice sobre la 'peste pulmonar'?

En su transmisión, el adivino mostró cartas como 'Represión', 'Más allá de la ilusión', 'La fuente' y 'La soledad', para explicar su visión sobre la situación sanitaria global y local relacionada con la 'peste pulmonar'. Señaló que "este virus es totalmente similar al COVID y afecta seriamente los pulmones", subrayando la relevancia de estar constantemente alerta.

A la luz de la posible llegada de este virus, aconsejó implementar medidas de contingencia y Maestro Teo Esotérico propuso "guardar algo de distancia, practicar una correcta higiene de manos, ser más cuidadosos y llevar una dieta equilibrada".