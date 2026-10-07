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Josetty Hurtado toma INESPERADA DECISIÓN tras la FUERTE PÉRDIDA de su papá Andrés Hurtado: “Disculpa, pero...”

Josetty Hurtado sorprende con su comportamiento en medio de la situación difícil que atraviesa su padre en prisión.

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    Josetty Hurtado toma INESPERADA DECISIÓN tras la FUERTE PÉRDIDA de su papá Andrés Hurtado: “Disculpa, pero...”
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    Josetty Hurtado toma INESPERADA DECISIÓN tras la FUERTE PÉRDIDA de su papá Andrés Hurtado: “Disculpa, pero...”

    El ex presentador de televisión Andrés Hurtado está atravesando por un momento complicado mientras cumple prisión preventiva por supuestos delitos relacionados con tráfico de influencias. Entretanto, su hija mayor, conocida como 'Chibolín', ha provocado diversas reacciones con sus publicaciones en redes sociales.

    ¿Josetty Hurtado ignora la situación de su padre Andrés Hurtado?

    Es importante recordar que Carlos Cacho reveló que su amigo Andrés Hurtado sufrió una considerable pérdida económica desde su ingreso al penal de Lurigancho, y actualmente podría carecer de recursos para su alimentación en el centro penitenciario. Incluso, el estilista advirtió que está "al borde de comer de la paila".

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    Además, el maquillador indicó que junto a otras figuras públicas y amigos de 'Chibolín' están preparando un evento para recaudar fondos con el fin de asistirlo en sus dificultades económicas. Frente a esto, muchas personas en redes se cuestionaron sobre la reacción de las hijas del ex humorista.

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    A través de la cuenta de Instagram de Josetty Hurtado, se observa que ella sigue enfocada en sus contenidos sobre estilo de vida, manteniéndose en silencio respecto a su progenitor. Lo que llamó la atención fue que compartió su preocupación por guardar un flotador de lujo para su piscina.

    "Es tiempo de guardarlos para el próximo verano", escribió en su publicación, donde se la ve sacando el forro de su flotador. En el video, también mencionó estar contenta con el aspecto de sus piernas. "Disculpa, pero estoy enamorada de mis piernas", añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Josetty Hurtado toma INESPERADA DECISIÓN tras la FUERTE PÉRDIDA de su papá Andrés Hurtado: “Disculpa, pero...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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