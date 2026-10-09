Cómico 'Mondonguito' es INTERNADO DE EMERGENCIA y rompe su silencio sobre su PREOCUPANTE estado de salud: "Mal, muy mal"

El cómico ambulante ' Mondonguito ’ preocupó a sus seguidores al revelar que se sentía muy mal desde el hospital. Su hija contó qué enfermedad presenta el integrante de ‘Los ambulantes de la risa’.

El cómico peruano Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, generó preocupación entre sus seguidores tras comunicar que fue internado en un centro médico. El integrante de ‘Los ambulantes de la risa’ sufrió una descompensación cuando se dirigía a Chiclayo para cumplir con una presentación artística. A través de sus redes sociales, el humorista compartió imágenes desde el hospital y expresó cómo se sentía, despertando inquietud entre sus fanáticos. Posteriormente, su hija dio detalles sobre el problema de salud que enfrenta y aclaró cuál es su situación actual.

Cómico ‘Mondonguito’ preocupa a sus seguidores tras ser internado de emergencia

La situación de salud de Lorenzo Zubiate Zegarra llamó la atención de sus seguidores luego de que publicara un video en el que informó que se encontraba en el Hospital Regional de Trujillo. El artista explicó que había emprendido un viaje a Chiclayo para ofrecer un espectáculo, pero durante el trayecto comenzó a sentirse mal.

Dos días después, el humorista volvió a aparecer en las redes sociales para contar que decidió no permanecer en el establecimiento médico de Trujillo. Según explicó, quería estar cerca de sus familiares para recibir sus cuidados, por lo que optó por regresar a Lima, donde lo esperaban su hija y sus nietos.

En medio de esta situación, el comediante manifestó que su estado no era favorable y compartió un mensaje que generó inquietud entre sus seguidores. "Me siento recontra mal", se le escucha decir en el video.

Horas más tarde, ‘Mondonguito’ publicó una fotografía desde el hospital Cayetano Heredia, ubicado en la capital, y ofreció nuevas señales sobre su estado de salud. En una grabación posterior, informó que permanecería bajo observación médica mientras los profesionales evaluaban su evolución.

La preocupación por el artista también movilizó a personas de su entorno. Su amigo y colega ‘Kike’ Suero llegó al centro de salud para visitarlo y elevar una oración por su recuperación.

Hija de ‘Mondonguito’ revela qué problema de salud enfrenta el cómico

La hija del humorista brindó información sobre su estado de salud durante una conversación con el programa ‘América Hoy’. En sus declaraciones, explicó que su padre presenta una infección pulmonar y que actualmente recibe atención médica para tratar esta afección.

Asimismo, la familiar del comediante descartó las versiones que señalaban que se encontraba entubado. De esta manera, aclaró uno de los aspectos que había generado inquietud entre quienes siguen la evolución del artista.