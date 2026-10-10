¿Hijas de Andrés Hurtado se habrían NEGADO a darle ayuda ECONÓMICA a su padre, pese a CRÍTICA condición? Gigi Mitre expone impensado detalle

Gigi Mitre deslizó que las hijas de Andrés Hurtado no estarían ayudándolo económicamente y cuestionó la organización de una pollada para recaudar fondos a favor de ‘Chibolín’.

¿Por qué las hijas de Andrés Hurtado no estarían ayudando a su padre? | Composición Wapa - Instagram

¿Por qué las hijas de Andrés Hurtado no estarían ayudando a su padre? | Composición Wapa - Instagram

Gigi Mitre opinó sobre la pollada que se organiza para reunir dinero en beneficio de Andrés Hurtado, quien permanece recluido en el penal de Lurigancho. Durante ‘Amor y Fuego’, la conductora cuestionó esta iniciativa y se refirió a las críticas que ha recibido por la situación de pobreza que atraviesan muchas familias peruanas. Asimismo, puso en discusión el papel que podrían tener las hijas del expresentador frente a sus necesidades económicas. ¿Qué dijo la compañera de Rodrigo González sobre la posibilidad de que sus hijas lo ayuden?

¿Por qué las hijas de Andrés Hurtado no estarían ayudando a su padre?

En una reciente edición de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre comentó sobre la actividad organizada para recaudar fondos destinados a Andrés Hurtado. Si bien reconoció que sus amistades y personas cercanas pueden decidir libremente si desean apoyarlo económicamente, también señaló que comprende las reacciones negativas que surgieron en redes sociales ante esta iniciativa.

La presentadora consideró que las críticas están relacionadas con las necesidades que afronta una parte de la población peruana, por lo que cuestionó que se realice una colecta a favor del exconductor en medio de esta realidad.

“Al final, si sus amigos y su entorno cercano quieren darle dinero y quieren darle para la pollada, están en todo su derecho; pero entiendo a la gente de redes sociales al criticar que ayuden económicamente a Andrés Hurtado con tanta gente que se muere de hambre y con la pobreza que hay”, sostuvo la presentadora.

Por otro lado, Gigi Mitre dirigió sus comentarios hacia las hijas de Chibolín y cuestionó que se busque reunir dinero para cubrir los gastos de su padre, tomando como referencia el estilo de vida que, según señaló, ellas exhiben públicamente. En ese sentido, deslizó que las jóvenes no estarían brindándole respaldo económico al expresentador, aunque no presentó pruebas que confirmen esta afirmación.

“Teniendo la familia que tiene, nos referimos al estilo de vida que muestran sus hijas, con media cartera come menú todo el año en la cárcel. Al parecer, las hijas no han querido darle ningún tipo de ayuda económica a su padre”, reveló.

Gigi Mitre cuestiona pollada para ayudar a Andrés Hurtado

La conductora de ‘Amor y Fuego’ también puso en duda que Andrés Hurtado no cuente con recursos para solventar sus necesidades básicas durante su permanencia en prisión. Desde su perspectiva, el expresentador podría considerar la venta de algunas de sus pertenencias de lujo como una alternativa para conseguir dinero, en lugar de depender de una actividad organizada por sus allegados.

En esa línea, Gigi Mitre mencionó los relojes y las prendas de vestir que el exconductor podría tener entre sus bienes, y sostuvo que vender alguno de estos artículos le permitiría obtener recursos para afrontar sus gastos.