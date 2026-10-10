¿Pamela López podría ir a PRISIÓN? Abogada de Christian Cueva revela la PENA que enfrentaría: "De 5 a 8 años"

La abogada de Christian Cueva explicó por qué su divorcio de Pamela López sigue sin concretarse y lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias legales que enfrentaría la influencer.

Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, explicó por qué el futbolista aún no concreta su divorcio de Pamela López, madre de sus tres hijos. Según la letrada, las negociaciones no han llegado a buen puerto pese a que su representado habría aceptado varias propuestas de su expareja. Además, lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias legales que enfrentaría la influencer. ¿Podría terminar en prisión por incumplir medidas de protección?

Abogada de Christian Cueva explica por qué no se concreta su divorcio de Pamela López

Durante sus declaraciones, Medaly Barrientos se refirió a las dificultades que, según su versión, han impedido que Christian Cueva y Pamela López lleguen a un acuerdo para poner fin a su matrimonio. La representante legal del futbolista señaló que ambas partes han presentado propuestas durante las conversaciones, aunque aseguró que todavía existen diferencias que dificultan alcanzar una solución.

“Ya se ha accedido a las propuestas que ella nos ha dado y nosotros también. Ha habido una negociación, pero lamentablemente tampoco podemos caer en caprichos. La señora dice muchas cosas. La verdad, se inventa cada historia. Tampoco podemos caer en caprichos pues, o sea, hay cosas que no”, dijo la representante legal del 'Aladino'.

Asimismo, la abogada sostuvo que, si no consiguen establecer acuerdos, el caso tendrá que continuar por la vía judicial. En ese contexto, hizo un llamado al juzgado de familia y advirtió que el presunto incumplimiento de las disposiciones legales podría generar consecuencias para la madre de los hijos del futbolista.

“Si lamentablemente la señora no quiere llegar a acuerdos, nos iremos en el ámbito legal y ahí lo veremos, ¿no? Si la señora continúa, yo desde aquí también hago un llamado al juzgado de familia. La señora no hace caso omiso a esto y definitivamente las consecuencias legales va a recaer en ella”, precisó.

Pamela López podría enfrentar una pena de 5 a 8 años, según abogada de Cueva

En otro momento de sus declaraciones, Medaly Barrientos se pronunció sobre las medidas de protección relacionadas con Pamela López y afirmó que su defensa ya había solicitado por escrito que se evaluara una sanción más severa. Según explicó, el presunto incumplimiento de estas disposiciones podría agravar la situación legal de la influencer.

“Se le ha pedido en su oportunidad ya por escrito que se sancione ya un tema más fuerte, ¿no? Si con una multa hace caso omiso, el incumplimiento de una medida de protección tiene una pena de 5 a 8 años. Entonces, la señora agrava su situación de 5 a 8 años. Puede ir a la cárcel”, explicó.

La representante legal de Christian Cueva también aclaró si su equipo solicitaría directamente que Pamela López sea enviada a prisión. Al respecto, precisó que la aplicación de una eventual sanción corresponde a las autoridades judiciales y que la labor de la defensa consiste en informar sobre los hechos que considera relevantes para el proceso.

“Nosotros no lo pedimos, esto es un tema netamente judicial. Nosotros como defensa solo ponemos en conocimiento el incumplimiento”, sostuvo.