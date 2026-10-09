Organizan POLLADA para apoyar a Andrés Hurtado y su INSÓLITO precio desata críticas: "Costará 100 soles"

La actividad organizada para ayudar económicamente a Andrés Hurtado se realizará el 28 de octubre y tendrá un costo de S/100 por tarjeta .

Organizan pollada de 100 soles para ayudar a Andrés Hurtado en prisión | Composición Wapa - Instagram - Imagen creada con IA

Organizan pollada de 100 soles para ayudar a Andrés Hurtado en prisión | Composición Wapa - Instagram - Imagen creada con IA

Carlos Cacho brindó detalles sobre la pollada que prepara junto a personas cercanas a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, para recaudar dinero en su beneficio mientras continúa recluido en el penal de Lurigancho. El estilista confirmó que las tarjetas para participar en la actividad tendrán un precio de S/100 e incluirán comida y un espectáculo en vivo. La iniciativa generó cuestionamientos, entre ellos los de Gigi Mitre, quien se pronunció sobre la decisión de organizar una actividad económica para ayudar al expresentador de televisión. ¿Qué explicó Cacho sobre el costo del evento y por qué la conductora de ‘Amor y Fuego’ expresó su desacuerdo?

Carlos Cacho revela por qué la pollada para apoyar a Andrés Hurtado costará S/100

La actividad benéfica impulsada por Carlos Cacho y el círculo cercano de Andrés Hurtado se realizará el próximo 28 de octubre en el Barley Bar, situado en Pueblo Libre. De acuerdo con el estilista, la convocatoria pretende reunir a amigos y conocidos del exconductor para recaudar fondos mientras afronta el proceso judicial por el que permanece en prisión.

Al explicar el precio de las tarjetas, Cacho señaló que el monto establecido contempla tanto la comida como las presentaciones artísticas programadas para la jornada. De esta manera, justificó el costo de la iniciativa en declaraciones brindadas al diario Trome.

“La pollada costará cien soles, porque no solo es la pollada, habrá show y se trata de ayudar”, dijo el estilista Carlos Cacho a Trome.

Aunque todavía no se ha presentado la lista oficial de artistas ni se ha comunicado el horario del evento, el maquillador aseguró que varios representantes del medio artístico ya aceptaron participar. Según indicó, cuenta con una primera relación de invitados que se sumarían a la propuesta solidaria.

“Sí, ya tengo una lista de veinte artistas confirmados. Vamos a apoyar, sé qué es pasar por este tipo de situaciones. Es muy doloroso, hay que ponernos la mano en el corazón”, manifestó Cacho.

La organización de esta actividad se dio a conocer luego de que el estilista hablara sobre las dificultades financieras que, según su versión, estaría atravesando su amigo desde que ingresó al establecimiento penitenciario. La propuesta contempla la venta de comida y un espectáculo, aunque aún faltan detalles sobre los artistas participantes, los puntos de venta y la forma de adquirir las tarjetas.

En tanto, Cacho no ha aclarado si los invitados ofrecerán sus presentaciones sin cobrar ni ha detallado cuánto dinero se destinará a cubrir los costos de producción. Estos aspectos todavía deberán ser precisados por los responsables de la convocatoria.

Gigi Mitre cuestiona la pollada para ayudar económicamente a Andrés Hurtado

Las declaraciones de Carlos Cacho sobre la situación financiera de Andrés Hurtado también fueron abordadas en el programa ‘Amor y Fuego’. Durante una entrevista para el canal de YouTube 'Nadie Sabe’, el estilista manifestó que la permanencia del exanimador en prisión habría afectado sus recursos económicos.“Tanto tiempo ahí, la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente”, contó.

Asimismo, el maquillador hizo referencia a las dificultades que, según aseguró, enfrentaría su amigo para costear su alimentación dentro del penal de Lurigancho. “Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero, ya no puede más”, precisó.

Por su parte, Gigi Mitre cuestionó que se impulse una colecta económica para beneficiar al expresentador, aunque reconoció que sus amistades tienen la libertad de decidir si desean brindarle ayuda. La conductora también explicó por qué comprende las críticas que surgieron en redes sociales tras conocerse la iniciativa.

“Al final, si sus amigos y su entorno cercano quieren darle dinero y quieren darle para la pollada, están en todo su derecho; pero entiendo a la gente de redes sociales al criticar que ayuden económicamente a Andrés Hurtado con tanta gente que se muere de hambre y con la pobreza que hay”, dijo en 'Amor y Fuego'.

La presentadora también puso el foco en la situación económica que proyectaría el entorno familiar de Hurtado y mencionó a sus hijas al comparar ese estilo de vida con las dificultades que, según Cacho, estaría atravesando el exconductor en prisión.

“Teniendo la familia que tiene, nos referimos al estilo de vida que muestran sus hijas, con media cartera come menú todo el año en la cárcel. Al parecer, las hijas no han querido darle ningún tipo de ayuda económica a su padre”, sostuvo la presentadora.

Finalmente, Mitre puso en duda que el expresentador no disponga de recursos para cubrir sus necesidades y planteó la posibilidad de que venda algunas de sus pertenencias para conseguir dinero.