Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

Susy Díaz EXPONE DEUDAS de Florcita Polo con dos bancos y lanza FUERTE advertencia: “Que se abstenga al castigo”

Susy Díaz revela que Florcita Polo tendría deudas con dos bancos y expone el distanciamiento que tuvieron tras reclamarle por su dinero.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Susy Díaz EXPONE DEUDAS de Florcita Polo con dos bancos y lanza FUERTE advertencia: “Que se abstenga al castigo”
    Susy Díaz expone a su hija sobre sus deudas.
    Susy Díaz EXPONE DEUDAS de Florcita Polo con dos bancos y lanza FUERTE advertencia: “Que se abstenga al castigo”

    Susy Díaz volvió a generar polémica al revelar detalles de la situación económica de su hija, Florcita Polo, durante su visita a 'Magaly TV la firme'. La excongresista aseguró que la empresaria mantiene deudas con dos entidades bancarias y que, en su momento, le cuestionó qué había ocurrido con el dinero que recibía por sus trabajos publicitarios.

    Susy Díaz revela que Florcita Polo tendría deudas con dos bancos

    La madre de Florcita contó que se mostró preocupada al conocer las obligaciones financieras de su hija y recordó que le pidió explicaciones sobre sus ingresos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Aída Martínez DEJA EN SHOCK al revelar que RECHAZÓ a Mario Hart en la intimidad y él tuvo INSÓLITA REACCIÓN

    "Ella debe (brindó dos sumas fuertes de dinero) a dos bancos..... El dinero que había ganado trabajando con las marcas. Yo le dije a ella ‘qué está pasando’", reveló.

    Además, aseguró que cuestionó quién podría estar aprovechándose de la confianza de Florcita y lanzó una advertencia.

    "La persona que está ‘sangrando’ a mi hija, que se abstenga al castigo divino", agregó.

    Susy también contó que, después de aquel reclamo, su hija dejó de hablarle durante quince días. Pese al distanciamiento, aseguró que tiene intención de acudir a los bancos para conocer qué sucedió con el dinero.

    Florcita Polo muestra mensajes con Luiggi Yarasca tras denunciarlo

    Las declaraciones de Susy Díaz se producen después de que Florcita Polo presentara conversaciones privadas con su expareja en 'Magaly TV la firme'.

    En los mensajes, la empresaria le reclama a Luiggi Yarasca por los presuntos episodios de violencia que habría sufrido.

    "No es mentira, tú me jaloneaste y me empujaste, me tiraste a la cama, tengo el cuerpo lleno de hematomas por la caída. No merecía que me hagas todo esto", se lee en uno de los mensajes.

    Además, al ser consultada por Magaly Medina, Florcita reconoció que anteriormente habrían ocurrido otros episodios de violencia.

    "Sí, ha habido forcejeos, empujones", admitió.

    Susy Díaz revela que su hija cambió de número y prepara mudanza

    En otra entrevista con 'Amor y fuego', la excongresista contó que Florcita tomó medidas para evitar que su expareja pueda comunicarse con ella o conocer su ubicación.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Tula Rodríguez no calla más y expone el estado de su vínculo con Pilar Arana ante rumores de distanciamiento: "Se nos hacía imposible"

    Entre estas decisiones figuran cambiar su número telefónico y organizar una mudanza después de denunciar a Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica.

    Por su parte, el empresario ha rechazado las acusaciones y manifestó que espera que las autoridades esclarezcan lo sucedido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Susy Díaz EXPONE DEUDAS de Florcita Polo con dos bancos y lanza FUERTE advertencia: “Que se abstenga al castigo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez no calla más y expone el estado de su vínculo con Pilar Arana ante rumores de distanciamiento: "Se nos hacía imposible"

    Jaime Bayly muestra INDIGNACIÓN ante su madre y hermanos por no felicitar a Silvia Núñez del Arco en su cumpleaños

    Aída Martínez DEJA EN SHOCK al revelar que RECHAZÓ a Mario Hart en la intimidad y él tuvo INSÓLITA REACCIÓN

    Luiggi Yarasca CONFIESA que Néstor fue quien inició los PROBLEMAS en su romance con Flor y le dio advertencia: “Si no llevas…”

    María Pía INTERRUMPE transmisión de PROGRAMAS de su canal por DOLOROSA PÉRDIDA: “El sensible fallecimiento de…”

    Lo más vistos en Farándula

    Andrea San Martín expone el DOLOROSO momento que atraviesa su HIJA MAYOR ante ausencia de su hermana: "Ha sido un poco..."

    Brando Gallesi, exactor de América Televisión, revela que se quedó sin ahorros y pide ayuda económica: "No estoy pidiendo mucho"

    Samahara Lobatón revela por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr.: “Perdí una…”

    Allanan la mansión de la 'Angelina Jolie Peruana': Policía ingresa con combas a lujosa propiedad de US$1.25 millones por investigación de lavado de activos

    Gigi Mitre critica duramente a Pamela Franco y le hace recordar su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza