Susy Díaz EXPONE DEUDAS de Florcita Polo con dos bancos y lanza FUERTE advertencia: “Que se abstenga al castigo”

Susy Díaz revela que Florcita Polo tendría deudas con dos bancos y expone el distanciamiento que tuvieron tras reclamarle por su dinero.

Susy Díaz expone a su hija sobre sus deudas.

Susy Díaz expone a su hija sobre sus deudas.

Susy Díaz volvió a generar polémica al revelar detalles de la situación económica de su hija, Florcita Polo, durante su visita a 'Magaly TV la firme'. La excongresista aseguró que la empresaria mantiene deudas con dos entidades bancarias y que, en su momento, le cuestionó qué había ocurrido con el dinero que recibía por sus trabajos publicitarios.

Susy Díaz revela que Florcita Polo tendría deudas con dos bancos

La madre de Florcita contó que se mostró preocupada al conocer las obligaciones financieras de su hija y recordó que le pidió explicaciones sobre sus ingresos.

"Ella debe (brindó dos sumas fuertes de dinero) a dos bancos..... El dinero que había ganado trabajando con las marcas. Yo le dije a ella ‘qué está pasando’", reveló.

Además, aseguró que cuestionó quién podría estar aprovechándose de la confianza de Florcita y lanzó una advertencia.

"La persona que está ‘sangrando’ a mi hija, que se abstenga al castigo divino", agregó.

Susy también contó que, después de aquel reclamo, su hija dejó de hablarle durante quince días. Pese al distanciamiento, aseguró que tiene intención de acudir a los bancos para conocer qué sucedió con el dinero.

Florcita Polo muestra mensajes con Luiggi Yarasca tras denunciarlo

Las declaraciones de Susy Díaz se producen después de que Florcita Polo presentara conversaciones privadas con su expareja en 'Magaly TV la firme'.

En los mensajes, la empresaria le reclama a Luiggi Yarasca por los presuntos episodios de violencia que habría sufrido.

"No es mentira, tú me jaloneaste y me empujaste, me tiraste a la cama, tengo el cuerpo lleno de hematomas por la caída. No merecía que me hagas todo esto", se lee en uno de los mensajes.

Además, al ser consultada por Magaly Medina, Florcita reconoció que anteriormente habrían ocurrido otros episodios de violencia.

"Sí, ha habido forcejeos, empujones", admitió.

Susy Díaz revela que su hija cambió de número y prepara mudanza

En otra entrevista con 'Amor y fuego', la excongresista contó que Florcita tomó medidas para evitar que su expareja pueda comunicarse con ella o conocer su ubicación.

Entre estas decisiones figuran cambiar su número telefónico y organizar una mudanza después de denunciar a Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica.