Aída Martínez DEJA EN SHOCK al revelar que RECHAZÓ a Mario Hart en la intimidad y él tuvo INSÓLITA REACCIÓN

Aída Martínez fue hace años una de las figuras más polémicas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Trome/ATV.

Aída Martínez fue hace años una de las figuras más polémicas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Trome/ATV.

Aída Martínez compartió que en una ocasión rechazó estar íntimamente con Mario Hart después de que ambos se encontraran solos en un departamento tras una salida nocturna. Durante el encuentro, se dieron algunos besos, pero la modelo explicó que el piloto estaba soltero en aquel momento, ya que acababa de finalizar su relación con Alejandra Baigorria.

"Pienso que ocurrió cuando terminó con Alejandra y antes de involucrarse con Claudia (Ramírez). Fue en ese periodo, porque solía estar en el ojo público con distintas chicas", comentó la modelo a Trome, revelando un episodio de su pasado que nunca había compartido.

La razón de Aída Martínez para no aceptar la intimidad con Mario Hart

Aída Martínez, quien tiene 36 años, detalló que tras una noche de fiesta, se quedó a solas con Mario Hart y se besaron. Aunque el piloto tenía intenciones de algo más, la modelo decidió no continuar debido al cansancio tras la celebración.

"Hubo un beso, pero nada más. Además, estaba agotada esa noche. Le dije que necesitaba descansar después de una gran juerga. Creo que tenía 20, 22 años en ese momento", relató a Trome.

También compartió cómo reaccionó la exconductora de 'Mande quien mande' ante su negativa. Al principio, se mostró incómodo, pero luego aceptó su decisión y le permitió descansar.