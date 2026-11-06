¿FUGÓ? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, evade a la justicia tras acusación de agresión

Luiggi Yarasca está fuera del radar después de la denuncia por presunta agresión presentada por Florcita Polo . Su abogado plantea medidas cautelares y restricciones.

La preocupación crece en torno a Luiggi Yarasca, quien se encuentra inubicable tras ser denunciado por presunta agresión física por Florcita Polo. En el programa ‘América hoy’, Ysrael Castillo, abogado de la hija de Susy Díaz, confirmó que el paradero del empresario es desconocido.

Durante la emisión, el abogado se refirió a la gravedad de las lesiones que supuestamente sufrió su cliente y anunció la solicitud de medidas de protección. También adelantó que pedirá restricciones de salida del país para el acusado, buscando que se investiguen los hechos como posible feminicidio en grado de tentativa.

Abogado de Florcita Polo informa que Luiggi Yarasca está desaparecido tras denuncia

Ysrael Castillo habló de la situación de Luiggi Yarasca cuando Janet Barboza le preguntó por su ubicación. La presentadora recordó que, según el programa, se intentó detener al empresario dentro de las 24 horas legales de flagrancia.

El abogado afirmó que el acusado estaba “inubicable” y que desconocía su ubicación actual.

Además, comentó que buscará acceso a la carpeta fiscal para entender mejor la investigación y sugerir la clasificación penal pertinente al Ministerio Público.

"Primero debemos obtener la carpeta fiscal, proponer el tipo penal al fiscal y obtener las medidas de protección de inmediato", afirmó Castillo en su intervención en ‘América hoy’.

Florcita Polo podría haber sufrido hasta 14 agresiones; su abogado solicita restricciones para Yarasca

Otro punto destacado en el programa fue la descripción de las lesiones de Florcita Polo. La documentación presentada indicaba que habría sido golpeada en hasta 14 ocasiones en varias partes del cuerpo. Castillo aseguró haberla visitado y constatado las marcas, las cuales consideró ser más que superficiales.

"La vi ayer y es lamentable la gravedad de las lesiones, no son ligeras como se menciona en el informe", expresó el abogado, subrayando la importancia del certificado médico legal para definir la magnitud del incidente.

Finalmente, el abogado anunció que solicitaría el impedimento de salida del país para Luiggi Yarasca, además de proteger a su cliente con medidas cautelares.