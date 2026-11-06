Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - https://wapa.pe/ocio/2026/11/04/sismate-emite-alerta-tsunami-detalles-simulacro-en-peru-215788

¿FUGÓ? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, evade a la justicia tras acusación de agresión

Luiggi Yarasca está fuera del radar después de la denuncia por presunta agresión presentada por Florcita Polo. Su abogado plantea medidas cautelares y restricciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿FUGÓ? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, evade a la justicia tras acusación de agresión
    Luiggi Yarasca cuenta con antecedentes policiales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
    ¿FUGÓ? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, evade a la justicia tras acusación de agresión

    La preocupación crece en torno a Luiggi Yarasca, quien se encuentra inubicable tras ser denunciado por presunta agresión física por Florcita Polo. En el programa ‘América hoy’, Ysrael Castillo, abogado de la hija de Susy Díaz, confirmó que el paradero del empresario es desconocido.

    Durante la emisión, el abogado se refirió a la gravedad de las lesiones que supuestamente sufrió su cliente y anunció la solicitud de medidas de protección. También adelantó que pedirá restricciones de salida del país para el acusado, buscando que se investiguen los hechos como posible feminicidio en grado de tentativa.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Christian Domínguez ROMPE SU SILENCIO por el TRÁGICO fallecimiento de miembro de ‘Gran Orquesta Internacional’: “He llorado mucho”

    Abogado de Florcita Polo informa que Luiggi Yarasca está desaparecido tras denuncia

    Ysrael Castillo habló de la situación de Luiggi Yarasca cuando Janet Barboza le preguntó por su ubicación. La presentadora recordó que, según el programa, se intentó detener al empresario dentro de las 24 horas legales de flagrancia.

    El abogado afirmó que el acusado estaba “inubicable” y que desconocía su ubicación actual.

    Además, comentó que buscará acceso a la carpeta fiscal para entender mejor la investigación y sugerir la clasificación penal pertinente al Ministerio Público.

    "Primero debemos obtener la carpeta fiscal, proponer el tipo penal al fiscal y obtener las medidas de protección de inmediato", afirmó Castillo en su intervención en ‘América hoy’.

    Florcita Polo podría haber sufrido hasta 14 agresiones; su abogado solicita restricciones para Yarasca

    Otro punto destacado en el programa fue la descripción de las lesiones de Florcita Polo. La documentación presentada indicaba que habría sido golpeada en hasta 14 ocasiones en varias partes del cuerpo. Castillo aseguró haberla visitado y constatado las marcas, las cuales consideró ser más que superficiales.

    "La vi ayer y es lamentable la gravedad de las lesiones, no son ligeras como se menciona en el informe", expresó el abogado, subrayando la importancia del certificado médico legal para definir la magnitud del incidente.

    Finalmente, el abogado anunció que solicitaría el impedimento de salida del país para Luiggi Yarasca, además de proteger a su cliente con medidas cautelares.

    "Solicitaremos el impedimento de salida del país para el señor", indicó. También mencionó que Florcita cuenta con el apoyo de un familiar y un amigo tras el incidente, mientras continúan las investigaciones pertinentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿FUGÓ? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, evade a la justicia tras acusación de agresión
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Fallece músico de “Gran Orquesta Internacional”, orquesta de Christian Domínguez: “Es difícil encontrar palabras…”

    Christian Domínguez ROMPE SU SILENCIO por el TRÁGICO fallecimiento de miembro de ‘Gran Orquesta Internacional’: “He llorado mucho”

    Ethel Pozo DEJA EN SHOCK al revelar su romance OCULTO con Bruno Pinasco: “Lo cuento y él me mata”

    Florcita Polo reaparece en redes con mensaje que sorprende tras su crisis con Luiggi Yarasca: "En nuestras tristezas..."

    Joven veterinaria, exsaliente de Gustavo Salcedo, se pronuncia sobre el ‘ampay’ con Maju Mantilla: ¿le molestó?

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Digital Market

    Licencia Microsoft Office 2024 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    A & C Estética Integral y Spa.

    Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

    PRECIO

    S/ 169.00
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza