Luego de un episodio difícil con Luiggi Yarasca y ser vista en una clínica, Florcita Polo compartió un sentido mensaje en sus redes.

Florcita Polo despertó nuevamente el interés de sus seguidores al difundir un mensaje emotivo y reflexivo en su cuenta de Instagram, la mañana del 5 de noviembre. Este gesto llegó tras un altercado con su pareja, Luiggi Yarasca, donde fue vista entre lágrimas pidiéndole que no se fuera, en un incidente que requirió la intervención de la seguridad de un local en Pachacámac.

En su publicación, que incluía un mensaje de inspiración religiosa, la hija de Susy Díaz habló sobre la presencia divina en tiempos difíciles y en momentos felices. Este mensaje resonó en medio de la preocupación surgida por los hechos recientes con su novio y su ingreso posterior a una clínica en Surquillo.

¿Qué compartió Florcita Polo tras los sucesos con Luiggi Yarasca?

En sus historias de Instagram, Florcita Polo mostró una imagen con un escrito que hablaba de mantener la fe y la fortaleza frente a las adversidades. El mensaje, compartido en la mañana del 5 de noviembre, ofrecía una reflexión sobre cómo Dios está presente tanto en tiempos felices como en momentos de dificultad.

"Y recuerda, ahí está Dios, en nuestros comienzos y finales, en nuestros días buenos y malos, en nuestras alegrías y tristezas; ahí está Él para abrazarnos y decirnos que sí podemos", era la reflexión emitida por la hija de Susy Díaz.

El mensaje fue difundido tras los eventos en los que Florcita y Luiggi Yarasca estuvieron involucrados, cuyo primer conflicto ocurrió en un local de Rústica en Pachacámac. Posteriormente, el equipo de Magaly Medina informó que la empresaria fue encontrada en emergencia en una clínica de Surquillo, acompañada de su hermana.

¿Qué ocurrió con Florcita Polo y Luiggi Yarasca?

Florcita Polo y Luiggi Yarasca tuvieron un enfrentamiento en un restaurante de Rústica, situado en Pachacámac. Imágenes del programa 'Magaly TV, la firme' mostraron a la hija de Susy Díaz llorando y corriendo descalza, rogándole a su pareja que no se fuera.

Pese a ello, el conflicto no habría concluido allí. Según el equipo de Magaly Medina, ambos se reencontraron tras dejar el local por separado, y habrían tenido un segundo altercado. Este nuevo incidente presuntamente culminó en un accidente relacionado con unas escaleras, aunque los detalles sobre cómo sucedió no fueron especificados.

Luego, el reportero del programa localizó a Florcita en el servicio de urgencias de una clínica en Surquillo, donde estaba en cama y bajo vigilancia médica. Su hermana la acompañaba y, según el periodista, culpó a Luiggi Yarasca de lo ocurrido.