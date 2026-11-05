En un momento lamentable, Florcita Polo fue captada corriendo y suplicando a su pareja Luigi Yarasca que no la abandonara.

La relación entre Florcita Polo y Luigi Yarasca cobró relevancia pública tras la divulgación de imágenes de un conflicto intenso entre ambos en un local de Rústica en Pachacámac. En ellas, la hija de Susy Díaz aparece llorando, descalza, mientras corre tras de su pareja para evitar que se vaya. Este incidente se presentó en 'Magaly TV, la firme', con material audiovisual y relatos de testigos que observaron parte del suceso.

El episodio, que salió al aire el 4 de noviembre, causó inquietud entre los presentes en el sitio. Según las grabaciones, el hombre llevaba una valija e intentaba irse, mientras la figura televisiva intentaba acercarse y le rogaba que no la dejara sola. Ante tal situación, el personal de seguridad intervino para mantener distancia entre los dos y evitar que la discusión continuara ante los demás asistentes.

La compleja escena de Florcita Polo y su pareja Luigi Yarasca: suplicó para que no la dejara

Las imágenes mostradas en el programa 'Magaly TV, la firme' captaron uno de los momentos más críticos del altercado entre Florcita Polo y Luigi Yarasca. En estos, se ve a la hija de Susy Díaz emocionalmente afectada, con el cabello desordenado y sin calzado, mientras intenta seguir al hombre con quien tenía un vínculo sentimental. Él parecía determinado a dejar el local de Rústica con su maleta.

Lo que más llamó la atención fue cómo Florcita persistía en alcanzarlo. Entre lágrimas, trataba de detener la salida de su pareja, implorándole que no la dejara. Esta desesperación contrastaba con la actitud de Yarasca, quien intentaba alejarse sin prolongar la confrontación.

La discusión escaló a tal punto que la seguridad del lugar tuvo que intervenir entre ambos. Según lo mostrado en televisión, los empleados procuraban que Florcita no volviera a acercarse a Luigi, mientras él trataba de irse.

La intervención fue necesaria para manejar la situación y prevenir que el altercado prosiguiera en el negocio.

Testigos aportan detalles del enfrentamiento entre Florcita Polo y Luigi Yarasca en Rústica

Otro punto destacado del reportaje fue que este conflicto se dio en un espacio compartido con otros visitantes. La presencia de familias y menores había intensificado la preocupación del personal, que decidió intervenir para evitar que la pelea siguiera ante otros clientes.

Los testimonios obtenidos por el equipo periodístico revelaron aspectos anteriores al incidente. Según relataron los empleados, Florcita Polo y Luigi Yarasca llegaron el último lunes y se hospedaron en el lugar.

Una trabajadora mencionó que la pareja había estado bebiendo y que se escucharon gritos posteriormente.