Ethel Pozo DEJA EN SHOCK al revelar su romance OCULTO con Bruno Pinasco: “Lo cuento y él me mata”

Ethel Pozo dejó boquiabiertos a sus colegas del podcast 'Sin más que decir' al admitir que Gisela Valcárcel fue quien decidió finalizar esa relación.

Ethel Pozo sorprendió a los oyentes del podcast 'Sin más que decir' al confesar que, en su adolescencia, tuvo una relación secreta con Bruno Pinasco. Recordó que en aquella época estaba muy entusiasmada con el exanfitrión de 'Cinescape' y que su madre, Gisela Valcárcel, decidió interceder para terminar ese vínculo.

"Creo que si lo cuento, él me mata. En ese entonces me relacionaban con Bruno Pinasco. Era algo infantil, pero estaba ilusionada", expresó la esposa de Julián Alexander, dejando sorprendidos a compañeros como María Pía Copello e Israel Dreyfus.

Ethel Pozo y el romance secreto con Bruno Pinasco

Ethel Pozo recordó que conoció a Bruno Pinasco cuando ambos trabajaban en América Televisión. Tenía 13 años y trabajaba en el área de promociones del canal, mientras que él tenía 19. Al surgir curiosidad entre los compañeros del podcast, aclaró que nunca fueron novios oficialmente. "Éramos muy inocentes", comentó.

Explicó que el acercamiento no se concretó en un romance porque dejaron de coincidir laboralmente. "Nunca pasó nada", dijo. Además, mencionó que Susana Umbert, exproductora de América TV, era quien bromeaba uniendo a ambos.

Gisela Valcárcel intervino en el vínculo entre Ethel Pozo y Bruno Pinasco

Ethel Pozo, ahora de 45 años, reveló que Gisela Valcárcel decidió poner fin al vínculo al notar que Bruno Pinasco había dejado de comunicarse con ella. Según contó, su madre habló con Susana Umbert para que detuviera los rumores. "Mi mamá le aconsejó: ‘Susana, mejor que cada uno siga su camino’".

Tras esa charla, la relación entre Ethel y Bruno cambió drásticamente al punto de perder contacto. "Para mí, él desapareció. Mi mamá me explicó lo que sucedía", señaló.