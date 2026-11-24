Padres de Lizeth Marzano exigen S/6,8 millones de reparación civil a Adrián Villar y Marisel Linares . Conoce los motivos detrás de la millonaria solicitud.

El caso de Lizeth Marzano dio un nuevo giro judicial. Los padres de la joven de 33 años, fallecida tras ser atropellada en San Isidro en febrero de 2026, solicitaron una reparación civil de S/6.880.000 a Adrián Villar y Marisel Linares, propietaria del vehículo involucrado en el accidente.

Según una resolución judicial a la que accedió Infobae, el juzgado admitió la incorporación de los progenitores como actores civiles, lo que les permitirá reclamar una indemnización durante el proceso penal.

¿Por qué los padres de Lizeth Marzano exigen casi S/7 millones?

La reparación civil solicitada por los familiares de la deportista se distribuye de la siguiente manera:

S/80.000 por daño emergente, que incluye gastos funerarios y legales.

S/6.000.000 por lucro cesante, considerando los ingresos que percibía la joven.

S/600.000 por daño moral.

S/200.000 por daño al proyecto de vida.

La defensa de Marisel Linares se opuso al pedido, pero el juzgado declaró infundada su oposición. Tanto su defensa como la de Villar apelaron esta decisión.

Cabe precisar que la millonaria reparación civil es una solicitud de los familiares y todavía no ha sido otorgada.

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