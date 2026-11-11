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Caso Lizeth Marsano: Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar y solicita archivar investigación contra Marisel Linares

Caso Lizeth Marzano: Fiscalía pide 7 años y un mes de cárcel para Adrián Villar y solicita archivar investigación contra Marisel Linares. ¿Qué decidió el Ministerio Público?

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    Caso Lizeth Marsano: Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar y solicita archivar investigación contra Marisel Linares
    Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar.
    Caso Lizeth Marsano: Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar y solicita archivar investigación contra Marisel Linares

    El caso por la muerte de Lizeth Marzano dio un nuevo giro judicial. La Fiscalía solicitó siete años y un mes de prisión para Adrián Villar, investigado por atropellar a la deportista y abandonar el lugar del accidente ocurrido en San Isidro.

    Sin embargo, el requerimiento fiscal también generó sorpresa porque plantea archivar la investigación contra la periodista Marisel Linares, pareja del padre del joven, quien era investigada por el presunto delito de encubrimiento.

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    ¿Por qué Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar?

    La Primera Fiscalía Provincial Penal de San Isidro-Lince atribuye a Adrián Villar tres presuntos delitos: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

    El caso se remonta al 17 de febrero de 2026, cuando la deportista Lizeth Marzano fue atropellada mientras realizaba actividad física en la avenida Camino Real, en San Isidro. Según la investigación, el conductor abandonó la zona sin auxiliarla.

    La solicitud de siete años y un mes de cárcel fue presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, que deberá evaluar el requerimiento fiscal.

    Además, el Ministerio Público solicitó prolongar la prisión preventiva del investigado, cuyo plazo inicial de nueve meses vence el próximo 25 de noviembre. Entre los argumentos figura el presunto peligro de obstaculización de la justicia por la eliminación de mensajes de WhatsApp después del accidente.

    Fiscalía solicita archivar investigación contra Marisel Linares

    Otro aspecto importante del requerimiento es la situación legal de Marisel Linares, quien fue investigada por un presunto encubrimiento relacionado con el accidente.

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    Inicialmente, las pesquisas apuntaban a que la periodista habría conocido la identidad de la persona que conducía el vehículo involucrado, pero no la comunicó oportunamente a las autoridades.

    No obstante, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la investigación al considerar que los hechos atribuidos no constituyen delito debido al vínculo familiar que mantiene con Adrián Villar, quien es su hijastro.

    Esto significa que el Ministerio Público plantea que Linares no sea llevada a juicio por este cargo. Sin embargo, la decisión final sobre el archivamiento corresponde al Poder Judicial.

    El juzgado deberá evaluar tanto la acusación contra Villar como el pedido de sobreseimiento de Linares, con participación de las partes involucradas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Caso Lizeth Marsano: Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar y solicita archivar investigación contra Marisel Linares
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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