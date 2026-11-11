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¡CASI 12 HORAS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE HOY MIÉRCOLES 11 de noviembre en diferentes ZONAS de Lima: lista de DISTRITOS afectados

Sedapal ha comunicado una nueva interrupción del servicio de agua potable en Lima. Consulta qué partes serán afectadas y hasta qué hora durará la interrupción.

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    ¡CASI 12 HORAS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE HOY MIÉRCOLES 11 de noviembre en diferentes ZONAS de Lima: lista de DISTRITOS afectados
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    ¡CASI 12 HORAS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE HOY MIÉRCOLES 11 de noviembre en diferentes ZONAS de Lima: lista de DISTRITOS afectados

    ¡Aviso importante para los residentes! Muchas familias de Lima deberán estar preparadas debido al próximo corte de agua planificado por Sedapal, que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre. La interrupción cubrirá sectores específicos en 6 distritos de Lima y podría durar varias horas, por lo que es recomendable almacenar agua potable con anticipación.

    Sedapal informó que la interrupción es parte de trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución. Sin embargo, destacó que no impactará a todos los sectores de cada distrito, sino solo a las zonas indicadas en el cronograma.

    ¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua de este miércoles 11 de noviembre?

    Según el cronograma proporcionado, los distritos y horarios afectados son los siguientes:

    DistritoHorario del corte
    San Juan de Miraflores8:00 a. m. a 8:00 p. m.
    Villa María del Triunfo8:00 a. m. a 8:00 p. m.
    Santiago de Surco12:00 m. a 11:00 p. m.
    San Juan de LuriganchoConsultar programación por sector
    El Agustino8:00 a. m. a 8:00 p. m.
    Los Olivos12:00 m. a 8:00 p. m.

    Entre los sectores considerados están José María Arguedas, 5 de Mayo y Leoncio Prado, en San Juan de Miraflores; Buenos Aires, Villa Bolívar y José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo; Las Terrazas de Catalina Huanca, en El Agustino; y Laura Caller, Villa Universitaria y Los Naranjos, en Los Olivos.

    En Santiago de Surco y San Juan de Lurigancho también habrá cortes en sectores específicos. Se recomienda que los residentes verifiquen su dirección para asegurarse de cómo les afectará el corte.

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    ¿Cómo verificar si tu casa se verá afectada por el corte de agua?

    Los usuarios pueden acceder a la programación actualizada mediante el mapa de cortes del servicio de Sedapal y sus canales oficiales.

    Es aconsejable reservar agua en recipientes limpios y tapados, apartar suficiente para bebida y cocina, y evitar desperdicios. Los horarios pueden cambiar según el progreso de los trabajos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡CASI 12 HORAS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE HOY MIÉRCOLES 11 de noviembre en diferentes ZONAS de Lima: lista de DISTRITOS afectados
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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