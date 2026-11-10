CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

El segundo depósito de la CTS de noviembre llegará con una variación para quienes perciben el sueldo mínimo. Conoce cuánto recibirán los trabajadores tras el incremento de la RMV.

El segundo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a noviembre de 2026 llega con una variación que favorecerá a determinados trabajadores del sector privado. Este beneficio laboral contempla un monto mayor para quienes perciben la Remuneración Mínima Vital (RMV), debido al reciente reajuste salarial. La modificación también podría reflejarse en el cálculo de otros conceptos remunerativos que forman parte de este pago. ¿Quiénes recibirán este dinero adicional y cuánto les corresponderá?

¿Qué trabajadores recibirán un beneficio extra en la CTS de noviembre de 2026?

Los empleados del sector privado que reciben la Remuneración Mínima Vital (RMV) o la asignación familiar podrían obtener un depósito de CTS superior al que hubieran percibido antes del último incremento salarial. Esto se debe a que el sueldo mínimo se elevó a S/1.230 desde el 1 de octubre, una modificación que influye en el cálculo de los beneficios correspondientes al periodo comprendido entre mayo y octubre.

Este ajuste también alcanza a los trabajadores que perciben ingresos regulares adicionales, como comisiones, horas extras y bonificaciones, siempre que correspondan a conceptos computables para determinar la CTS.

Por otro lado, es importante recordar que los trabajadores todavía pueden disponer libremente del 100% de sus fondos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con el plazo establecido para el retiro excepcional.

¿Cuánto recibirá de CTS en noviembre un trabajador que gana el sueldo mínimo?

En el caso de los empleados que perciben la remuneración mínima y cumplen con las condiciones para recibir asignación familiar, el depósito de noviembre podría alcanzar los S/780,08, siempre que hayan laborado durante todo el semestre correspondiente y cumplan con los demás criterios considerados para el cálculo.

En cambio, si no se hubiera aplicado el reajuste salarial de octubre, el monto estimado habría sido de S/725,08. De esta manera, la diferencia entre ambos cálculos representa un incremento de S/55 en el depósito de la CTS.

Cabe precisar que estas cifras son referenciales y responden a un escenario en el que el trabajador recibió una gratificación completa en julio, cumplió los seis meses de labores y no registró otros conceptos que modifiquen el cálculo.