¡ATENCIÓN, TRABAJADORES! Segundo pago de la CTS 2026 ya no se depositará hasta el 15 de noviembre: ¿Quiénes podrán retirar y cuándo se hará?

El pago de la CTS de noviembre de 2026 presenta un cambio en el calendario. Revisa cuándo deben depositarte, cómo calcular el monto y quiénes pueden acceder a este beneficio laboral.

Miles de trabajadores del sector privado esperan el segundo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio laboral que pueden retirar en su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la normativa vigente. Para este segundo abono del año, las empresas deben tener en cuenta el plazo establecido para cumplir con el pago. Sin embargo, el calendario de noviembre presenta una particularidad que podría modificar la fecha límite. ¿Cuándo deberán depositar la CTS y qué trabajadores pueden acceder a este beneficio?

CTS noviembre 2026: ¿cambió la fecha límite para realizar el segundo depósito?

El segundo pago de la CTS correspondiente a noviembre de 2026 presenta una particularidad en el calendario: el día 15 cae domingo. Por este motivo, el depósito podría efectuarse hasta el lunes 16 de noviembre, al tratarse del siguiente día hábil. Las empresas también pueden adelantar el abono y realizarlo desde el lunes 2 de noviembre.

Los empleadores deben cumplir con el plazo legal para evitar sanciones económicas por incumplimiento. En caso de no efectuar el depósito dentro del periodo establecido, las compañías podrían recibir multas de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.

En cuanto al monto, la CTS suele representar aproximadamente la mitad de una remuneración mensual por cada semestre completo trabajado. No obstante, la cantidad que recibe cada empleado puede variar según el tiempo laborado durante el periodo de cálculo y los conceptos remunerativos que correspondan.

¿Cómo se calcula la CTS?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) contempla una fórmula que permite estimar el monto que le corresponde recibir a cada trabajador. Para ello, se toma en cuenta el sueldo mensual, una sexta parte de la gratificación y la cantidad de meses laborados durante el semestre correspondiente.

La fórmula para calcular este beneficio es la siguiente:

CTS = (sueldo mensual + 1/6 de la gratificación) ÷ 12 × meses trabajados

Para aplicar este cálculo, se consideran los meses completos trabajados dentro del periodo semestral, que puede comprender entre uno y seis meses. Por ello, el monto final dependerá del tiempo laborado y de la remuneración computable de cada empleado.

¿Qué debes saber sobre el retiro de la CTS en 2026?

Actualmente, los trabajadores pueden disponer del 100% de los fondos acumulados en sus cuentas de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la normativa vigente. Después de esa fecha, se aplicaría la regla general que permite retirar el excedente de cuatro remuneraciones brutas, de acuerdo con las condiciones establecidas por ley.

Antes de verificar si les corresponde este beneficio, los trabajadores deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Posibles multas : las empresas que incumplan con el depósito de la CTS dentro del plazo legal pueden ser sancionadas económicamente.

: las empresas que incumplan con el depósito de la CTS dentro del plazo legal pueden ser sancionadas económicamente. Jornada laboral : tienen derecho al beneficio, como regla general, los trabajadores del régimen privado que cumplan una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias.

: tienen derecho al beneficio, como regla general, los trabajadores del régimen privado que cumplan una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias. Microempresas inscritas en el Remype: los trabajadores contratados después de la inscripción de la empresa en este registro no tienen derecho a la CTS, conforme a las reglas aplicables a este régimen.