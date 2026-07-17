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¿Cómo ANULAR el DNI de un familiar fallecido? Reniec explica el paso a paso para cancelarlo

La cancelación del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un trámite esencial tras el fallecimiento de un familiar, para evitar suplantaciones de identidad y actualizar registros estatales.

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    ¿Cómo ANULAR el DNI de un familiar fallecido? Reniec explica el paso a paso para cancelarlo
    ¿Cómo cancelar DNI de familiar fallecido? Reniec explica el paso a paso | Composición: Wapa / Captura de pantalla - Andina
    ¿Cómo ANULAR el DNI de un familiar fallecido? Reniec explica el paso a paso para cancelarlo

    Tras el fallecimiento de un familiar, existen diversos trámites que deben realizarse para mantener actualizada la información en los registros oficiales del Estado. Uno de los más importantes es la cancelación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona fallecida, un procedimiento que ayuda a prevenir posibles casos de suplantación de identidad y garantiza que los datos registrados ante las entidades públicas reflejen la situación real del ciudadano.

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    ¿Cómo realizar el trámite para dar de baja el DNI de un familiar fallecido?

    Reniec informó que cualquier familiar del ciudadano fallecido puede solicitar la cancelación del DNI. Asimismo, este procedimiento también puede ser gestionado por la funeraria encargada de los servicios correspondientes.

    Para iniciar el trámite, los interesados deben acercarse a cualquiera de las oficinas o agencias de Reniec ubicadas a nivel nacional. Como requisito principal, será necesario presentar el certificado médico de defunción en original y en condiciones legibles para evitar observaciones durante el proceso.

    Así puedes cancelar el DNI de un familiar fallecido
    Así puedes cancelar el DNI de un familiar fallecido

    Una vez que la defunción queda registrada oficialmente, la entidad procede a cancelar el Documento Nacional de Identidad de la persona fallecida y a retirarla del padrón electoral, actualizando de manera inmediata las bases de datos estatales.

    ¿Por qué debes cancelar el DNI de una persona fallecida?

    A través de sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exhortó a la población a registrar oportunamente la defunción de sus familiares para proceder con la anulación del DNI correspondiente.

    La entidad explicó que este trámite es completamente gratuito y cumple una función clave en la actualización de los registros estatales. Además, permite que la persona fallecida sea retirada de diversas bases de datos oficiales, incluido el padrón electoral.

    Según precisó Reniec, la inscripción de la defunción contribuye a evitar que la identidad del fallecido pueda ser utilizada de manera indebida para realizar gestiones o procedimientos irregulares. De esta forma, se fortalece la protección de la información personal y se reducen los riesgos asociados al uso fraudulento de documentos de identidad.

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    La institución también destacó que mantener actualizados los registros civiles es fundamental para garantizar la confiabilidad de la información administrada por el Estado y facilitar diversos procesos administrativos.

    Desde la institución señalaron que este procedimiento no solo contribuye al orden y actualización de los registros públicos, sino que también representa una medida de seguridad importante para prevenir delitos vinculados al uso indebido de información personal.

    Con esta campaña informativa, Reniec busca que las familias conozcan los pasos que deben seguir luego del fallecimiento de un ser querido y puedan cumplir oportunamente con las obligaciones establecidas por la legislación peruana. Asimismo, la entidad promueve una cultura de protección de la identidad y de actualización permanente de los registros oficiales para reducir riesgos de fraude, suplantación y otros delitos relacionados con el manejo indebido de datos personales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cómo ANULAR el DNI de un familiar fallecido? Reniec explica el paso a paso para cancelarlo
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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