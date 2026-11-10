Congreso propone AMPLIAR RETIRO de la CTS hasta 2028: conoce HASTA CUÁNDO podrías RETIRAR hasta el 100%

Actualmente, los trabajadores pueden retirar el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. La propuesta aún debe ser aprobada para hacer oficial la ampliación de este beneficio.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó una iniciativa legislativa que busca extender el plazo para retirar libremente hasta el 100% de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La propuesta plantea que esta autorización excepcional se mantenga vigente hasta un periodo más largo de lo acordado. Entre sus principales argumentos figura la necesidad de que los trabajadores tengan dinero disponible frente a los posibles efectos económicos del Fenómeno El Niño 2026-2027. El proyecto también toma como referencia los daños ocasionados por anteriores eventos climáticos en distintas regiones del país. ¿Hasta cuándo se podrían retirar los fondos de aprobarse la propuesta?

¿Por qué proponen ampliar el retiro del 100% de la CTS hasta 2028?

La iniciativa presentada por Norma Yarrow plantea modificar la disposición complementaria transitoria única de la Ley 32322, que actualmente permite disponer libremente de los fondos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. De aprobarse, la ampliación beneficiaría a los trabajadores del régimen laboral privado que tienen derecho a este depósito hasta el 31 de diciembre de 2028, dos años más de lo establecido actualmente, y no exigiría que acrediten haber sufrido daños por lluvias, inundaciones o deslizamientos para acceder a sus ahorros.

Uno de los principales argumentos del proyecto está relacionado con las consecuencias del Fenómeno El Niño Costero de 2017. El documento recoge información de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, que reportó un total de 447.018 viviendas afectadas, declaradas inhabitables o completamente destruidas durante aquel episodio climático.

De acuerdo con el registro, 381.076 inmuebles resultaron afectados, mientras que otros 28.533 quedaron inhabitables y 37.409 colapsaron. Estas cifras son utilizadas en la propuesta para sustentar que las consecuencias de los fenómenos naturales pueden generar necesidades económicas que continúan incluso después de que terminan las lluvias.

El expediente también considera los daños registrados durante las emergencias de 2023. Según la información del Ministerio de Vivienda citada en la iniciativa, se desarrollaron 71 convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, destinadas a más de 14.200 familias damnificadas de doce regiones. Este apoyo económico consistía en una subvención mensual de S/500 que podía entregarse durante un máximo de dos años.

A estos antecedentes se suma un estudio mencionado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su Reporte de Inflación de marzo de 2026. La investigación señala que los hogares ubicados en provincias perjudicadas por El Niño de 2017 presentaron una probabilidad de caer en situación de pobreza 1,4 puntos porcentuales superior, incluso al considerar sus condiciones socioeconómicas.

¿Cuál es la fecha límite para retirar el 100% de la CTS?

Actualmente, los trabajadores pueden disponer libremente de hasta el 100% de sus depósitos de CTS gracias a la autorización excepcional establecida en la Ley 32322, publicada en mayo de 2025. Sin embargo, esta medida tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, por lo que la propuesta legislativa busca prolongar ese beneficio por dos años adicionales.

Es importante precisar que la normativa contempla otras condiciones para acceder a estos fondos fuera del periodo de libre disponibilidad. Entre ellas figura la posibilidad de efectuar retiros parciales de hasta el 50% de los depósitos acumulados y sus respectivos intereses. También se permite retirar la totalidad del dinero a los trabajadores que tengan un diagnóstico de cáncer o enfermedad terminal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos legalmente.