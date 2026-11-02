Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ES OFICIAL | CTS lleva este mes de NOVIEMBRE pero con CAMBIO en la FECHA LÍMITE: ¿Quiénes podrán retirarla?

¡ATENCIÓN, LIMA! Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV: conoce cuáles

El distrito de Jesús María bloqueará temporalmente cuatro áreas para organizar los preparativos de la llegada del papa León XIV. Aquí te contamos qué zonas estarán afectadas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ATENCIÓN, LIMA! Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV: conoce cuáles
    Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV.
    ¡ATENCIÓN, LIMA! Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV: conoce cuáles

    A días de la llegada del papa León XIV al Perú, el municipio de Jesús María ha decidido cerrar temporalmente varios lugares públicos. Esta medida forma parte de los preparativos para la visita del Santo Padre a Lima.

    Solicitada por el Arzobispado de Lima, esta acción permitirá montar estrados e instalar otras estructuras necesarias. Además, busca asegurar el correcto desarrollo y seguridad de las actividades planificadas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Se disparan las compras! Limeños buscan ventiladores ante el calor de El Niño: precios llegan a S/459

    ¿Cuáles son las zonas cerradas en Jesús María?

    La municipalidad indicó que los siguientes lugares estarán temporalmente cerrados:

    Papa León XIV en Perú: Jesús María cerrará espacios públicos hasta el 16 de noviembre por visita papal
    Papa León XIV en Perú: Jesús María cerrará espacios públicos hasta el 16 de noviembre por visita papal
    • Monumento de la Paz
    • Parque de la Paloma
    • Parque de la Dignidad del Pensionista
    • Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica

    Estas áreas estarán inhabilitadas hasta el 16 de noviembre. Se aconseja a los residentes que tomen las medidas pertinentes durante este periodo.

    ¡CIERRES TEMPORALES!
    ¡CIERRES TEMPORALES!
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ

    Motivo de los cierres durante la visita del Papa

    La llegada apostólica de León XIV al Perú está fijada para el 11 y el 16 de noviembre del 2026, con eventos programados en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

    El 12 de noviembre a las 8.00 p. m., está planeada una cena del pontífice con obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica, lo que justifica el despliegue logístico en la avenida Salaverry.

    Según las autoridades locales, los cierres buscan acondicionar y organizar adecuadamente las áreas próximas a los eventos oficiales. No se ha indicado que estas limitaciones afecten el tránsito en todo Jesús María.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN, LIMA! Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV: conoce cuáles
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Banco de la Nación otorga PRÉSTAMO de hasta S/ 100 MIL para ayudar en tus GASTOS o DEUDAS: revisa si puedes ADQUIRIRLO AQUÍ

    SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ

    ES OFICIAL | CTS llega este mes de NOVIEMBRE pero con CAMBIO en la FECHA LÍMITE: ¿Quiénes podrán retirarla?

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza