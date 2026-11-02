El distrito de Jesús María bloqueará temporalmente cuatro áreas para organizar los preparativos de la llegada del papa León XIV . Aquí te contamos qué zonas estarán afectadas.

Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV.

Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV.

A días de la llegada del papa León XIV al Perú, el municipio de Jesús María ha decidido cerrar temporalmente varios lugares públicos. Esta medida forma parte de los preparativos para la visita del Santo Padre a Lima.

Solicitada por el Arzobispado de Lima, esta acción permitirá montar estrados e instalar otras estructuras necesarias . Además, busca asegurar el correcto desarrollo y seguridad de las actividades planificadas.

¿Cuáles son las zonas cerradas en Jesús María?

La municipalidad indicó que los siguientes lugares estarán temporalmente cerrados:

Papa León XIV en Perú: Jesús María cerrará espacios públicos hasta el 16 de noviembre por visita papal

Monumento de la Paz

Parque de la Paloma

Parque de la Dignidad del Pensionista

Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica

Estas áreas estarán inhabilitadas hasta el 16 de noviembre . Se aconseja a los residentes que tomen las medidas pertinentes durante este periodo.

¡CIERRES TEMPORALES!

Motivo de los cierres durante la visita del Papa

La llegada apostólica de León XIV al Perú está fijada para el 11 y el 16 de noviembre del 2026, con eventos programados en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El 12 de noviembre a las 8.00 p. m. , está planeada una cena del pontífice con obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica, lo que justifica el despliegue logístico en la avenida Salaverry.