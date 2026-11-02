¡ATENCIÓN, LIMA! Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV: conoce cuálesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A días de la llegada del papa León XIV al Perú, el municipio de Jesús María ha decidido cerrar temporalmente varios lugares públicos. Esta medida forma parte de los preparativos para la visita del Santo Padre a Lima.
Solicitada por el Arzobispado de Lima, esta acción permitirá montar estrados e instalar otras estructuras necesarias. Además, busca asegurar el correcto desarrollo y seguridad de las actividades planificadas.
LEE MÁS: ¡Se disparan las compras! Limeños buscan ventiladores ante el calor de El Niño: precios llegan a S/459
¿Cuáles son las zonas cerradas en Jesús María?
La municipalidad indicó que los siguientes lugares estarán temporalmente cerrados:
- Monumento de la Paz
- Parque de la Paloma
- Parque de la Dignidad del Pensionista
- Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica
Estas áreas estarán inhabilitadas hasta el 16 de noviembre. Se aconseja a los residentes que tomen las medidas pertinentes durante este periodo.
NO TE PIERDAS: SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ
Motivo de los cierres durante la visita del Papa
La llegada apostólica de León XIV al Perú está fijada para el 11 y el 16 de noviembre del 2026, con eventos programados en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
El 12 de noviembre a las 8.00 p. m., está planeada una cena del pontífice con obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica, lo que justifica el despliegue logístico en la avenida Salaverry.
Según las autoridades locales, los cierres buscan acondicionar y organizar adecuadamente las áreas próximas a los eventos oficiales. No se ha indicado que estas limitaciones afecten el tránsito en todo Jesús María.