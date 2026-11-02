Comerciantes en el Cercado de Lima informan sobre una gran demanda de ventiladores ante la alerta roja del Senamhi por las altas temperaturas. Hay opciones desde S/65.

El calor intenso en Lima está modificando las preferencias de compra. Comerciantes de jirón Cusco, en Cercado de Lima, indican que las ventas de ventiladores han aumentado cerca de un 40% en comparación con el año anterior, debido al calor intenso que se siente en estos primeros días de noviembre.

Existen opciones para distintos presupuestos. Los ventiladores pequeños están disponibles desde S/65, mientras que los industriales pueden llegar hasta S/459, según lo observado por RPP en un recorrido por la zona comercial.

Precios de ventiladores ante el calor creciente

José Rodríguez, gerente de una tienda de electrodomésticos, confirma una creciente demanda por equipos tanto pequeños como industriales. Muchos modelos compactos están siendo comprados en grandes cantidades debido al aumento de las temperaturas.

Tipo de ventilador Precio estimado Modelos pequeños Desde S/65 Modelos grandes Precio variable Industriales Hasta S/459

Esta actividad comercial coincide con la alerta roja emitida por el Senamhi, vigente del 1 al 4 de noviembre, debido a temperaturas de intensidad moderada a extrema en la costa y moderadas a fuertes en la sierra. Lima y Callao se incluyen en estas regiones.

Para la región centro-costeña, el organismo prevé temperaturas que podrán variar entre los 24 °C y 32 °C, con poca cobertura nubosa al mediodía y niveles elevados de radiación UV.

Consejos para evitar el golpe de calor

El aumento de las temperaturas también pone en riesgo la salud. Según EsSalud, el golpe de calor es una condición crítica que se presenta cuando la temperatura interna del cuerpo supera los 40 °C, acompañada de síntomas como confusión, convulsiones o pérdida de consciencia.

Para prevenirlo, se recomienda hidratación constante, permanecer en lugares frescos y bien ventilados, usar ropa ligera y evitar ejercicios intensos bajo el sol. Asimismo, se debe evitar dejar a personas en vehículos cerrados y tener especial cuidado con niños y adultos mayores.