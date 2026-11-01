¡Alerta en Lima! Identifican 20 bypasses y avenidas que podrían quedar bajo el agua por Fenómeno El Niño

Un estudio de Cenepred advierte que 20 pasos a desnivel y 43 puentes presentan condiciones de riesgo ante posibles inundaciones ante El Niño . Conoce cuáles son los puntos más vulnerables de la capital.

Un informe del Cenepred advierte que más de 330.000 habitantes de ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

Un informe del Cenepred advierte que más de 330.000 habitantes de ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

Las lluvias intensas podrían generar serias complicaciones en diferentes zonas de Lima Metropolitana y el Callao. Un reciente análisis del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó que más de 330.000 ciudadanos estarían expuestos a posibles inundaciones, mientras que importantes vías de comunicación podrían verse afectadas por la acumulación de agua.

El estudio comprendió 50 distritos de Lima y Callao y permitió detectar puntos críticos en la infraestructura vial. Según explicó José Luis Epiquén, especialista en gestión del riesgo de desastres de Cenepred, durante una entrevista con Exitosa, los resultados evidencian la necesidad de adoptar medidas preventivas ante las precipitaciones previstas.

¿Qué bypasses y túneles de Lima podrían inundarse por las lluvias?

Uno de los principales hallazgos del estudio está relacionado con los pasos a desnivel. De las 33 infraestructuras evaluadas, 20 presentan condiciones que podrían provocar aniegos, lo que representa aproximadamente el 60% del total.

Entre los puntos identificados por Cenepred se encuentran:

Bypass de la avenida 28 de Julio.

Vía Expresa de Lima.

Paso a desnivel del cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa.

Sector de la avenida Angamos.

Túnel de la Línea Amarilla.

Estas vías podrían presentar acumulaciones de agua debido a sus características estructurales y ubicación, especialmente durante episodios de precipitaciones intensas.

La situación podría afectar la circulación vehicular y generar dificultades para miles de conductores que utilizan diariamente estas conexiones.

Cenepred advierte que 43 puentes presentan riesgo ante crecida de ríos

La evaluación también identificó problemas de vulnerabilidad en puentes ubicados en las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín.

De las 64 estructuras analizadas, 43 presentan condiciones que podrían comprometer su seguridad, equivalente al 67% del total evaluado.

Entre los casos mencionados figura el puente Cruz de Motupe, situado entre Comas y Puente Piedra. Esta infraestructura, construida principalmente con madera, registra antecedentes de crecidas en las que el agua alcanzó el nivel de su plataforma.

Otro punto de preocupación es el puente Caracol, ubicado en Lurigancho. Según el especialista, se trata de una estructura antigua que también ha experimentado episodios en los que el caudal superó su nivel habitual.

Además, el estudio advierte que la erosión del terreno y el desgaste de los muros de contención podrían incrementar la vulnerabilidad de otros puentes cercanos a los ríos.

¿Qué zonas de Lima y Callao presentan mayor exposición a inundaciones?

El informe de Cenepred señala que más de 330.000 personas podrían verse afectadas por inundaciones en los sectores evaluados de Lima Metropolitana y Callao.

Esta cifra corresponde a población expuesta a posibles escenarios de riesgo y no significa que todos los ciudadanos necesariamente sufrirán daños.

El análisis considera tanto la ubicación de las viviendas como las características de la infraestructura cercana a zonas vulnerables.

Epiquén explicó que la evaluación se desarrolla en coordinación con los gobiernos locales y se encuentra en su etapa final. Sus resultados permitirán complementar los escenarios de riesgo elaborados por la institución.

Ante las lluvias previstas por el Senamhi, esta información será importante para identificar los puntos que requieren intervenciones preventivas y reducir posibles afectaciones a viviendas, puentes y vías de tránsito.