Los trabajadores del sector privado podrán recibir el segundo depósito de la CTS de 2026 durante noviembre. Sin embargo, este año las empresas tendrán un día adicional para cumplir con el pago sin recibir sanciones.

Miles de trabajadores peruanos se preparan para recibir el segundo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de 2026, correspondiente al periodo de mayo a octubre. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las empresas pueden efectuar este abono durante los primeros quince días de noviembre, por lo que los depósitos podrían comenzar desde este lunes dos, dependiendo de la programación de cada empleador.

Sin embargo, este año existe una particularidad en el calendario. Aunque la fecha habitual de vencimiento es el 15 de noviembre, dicho día caerá domingo, por lo que el plazo máximo se trasladará al lunes 16 de noviembre de 2026. Esto significa que los empleadores podrán realizar el pago hasta esa fecha sin incurrir en una infracción por retraso.

¿Cuál es la fecha límite para depositar la CTS de noviembre de 2026?

Según lo establecido en la normativa laboral, la CTS debe depositarse durante la primera quincena de mayo y noviembre. No obstante, cuando el último día del plazo coincide con una jornada inhábil, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil. Por ello, las empresas tendrán hasta el 16 de noviembre para cumplir con esta obligación.

Los trabajadores que no reciban el depósito antes del 16 de noviembre no necesariamente deberán preocuparse, pues sus empleadores todavía tendrán un día adicional para realizar el abono. En caso de incumplimiento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá imponer sanciones económicas, además de exigir el pago de los intereses correspondientes.

¿Hasta cuándo se podrá retirar el 100% de la CTS?

Los trabajadores también deben considerar que la Ley N.º 32322 permite disponer libremente del 100% de los fondos acumulados en sus cuentas CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de 2027, el retiro estará sujeto a las restricciones previstas en la normativa, que permiten acceder al excedente de cuatro remuneraciones, sin perjuicio de los supuestos especiales establecidos por ley.

¿Cómo se calcula el pago de la CTS de noviembre?

El depósito correspondiente al semestre mayo-octubre de 2026 se calcula considerando la remuneración computable del trabajador, el tiempo laborado y otros conceptos que correspondan, como la sexta parte de la gratificación de julio. Por cada mes completo trabajado se reconoce un dozavo de la remuneración computable, mientras que los días adicionales se calculan proporcionalmente.