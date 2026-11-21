Milett Figueroa enfrentó una tensa situación en vivo cuando una conductora de América TV la acusó de robo. La discusión culminó con una llamada terminada abruptamente.

Después de su separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa ha sido objeto de controversia tras ser acusada de supuesto robo en el programa de América TV en Argentina. Llamaron a la modelo peruana para que explicara lo sucedido, lo que culminó en una acalorada discusión.

Milett Figueroa deja programa de América TV entre acusaciones de robo

Milett Figueroa se vio envuelta en una disputa con la panelista Ximena Capristo en el programa SQP de América TV, donde trataron un incidente vinculado al ‘Bailando 2023’, durante el cual comenzó su relación con Tinelli.

Capristo reveló que en esa época Figueroa habría maltratado a una productora del reality, utilizándola como asistente. La relación con Tinelli supuestamente ayudó a silenciar a Capristo, evitando revelar lo que pasaba tras bambalinas.

Figueroa se unió al programa a través de una llamada y le exigió a su exrival que aclarara lo sucedido. Señalaron que el nombre de la supuesta asistente comenzaba con 'D', declaración que confundió a Figueroa, quien negó las acusaciones y pidió clarificar la situación.

"Eso no pasó. Estás diciendo algo que no es verdad. Te digo que no. Si vas a hablar de mí, da nombres. Me estás hablando con una formita que no me gusta", dijo. La panelista negó cualquier falta de respeto, pero la acusó de hablar con un tono que implicaba a alguien cuya inicial es 'D'. "Me estás hablando con un tonito, de una persona de la letra D, no sé de quién me hablas…”, reclamó.

"Sí, sabés quién es la persona a la que agarraste de secretaria. Por tu culpa me mandaron a callar y te estoy preguntando por qué lo hiciste", agregó. Figueroa, al borde, pidió hablar con otra conductora a quien ella conociera, mientras Capristo alegaba que pretendía ignorar la situación.

"Por favor, ¿me pasan con alguien que yo conozca? A esa señora no la conozco. Pía, ¿me puedes pasar con alguien que conozca?", pidió, mientras que la conversación culminó cuando la acusaron de robar diseños de vestuario del concurso, lo que llevó a Milett a finalizar la llamada de manera abrupta debido a su indignación.