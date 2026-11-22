Cambio en el calendario escolar en cuatro regiones del norte de Perú por el riesgo de lluvias intensas. Descubre las nuevas fechas y el impacto en los estudiantes.

¡Ajustes en el calendario escolar! La influencia de El Niño ha llevado a las autoridades a anticipar el fin del año escolar 2026 en varias regiones del norte peruano. Esta decisión busca proteger a los alumnos frente a fuertes precipitaciones, inundaciones y problemas en los colegios, factores que complican las clases habituales.

Según Infobae y RPP, las modificaciones afectan a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, superando los 1.400.000 estudiantes en inicial, primaria y secundaria. No obstante, las fechas finales varían por región.

Regiones que aceleran el fin del ciclo escolar 2026 por El Niño

Las juntas educativas han definido nuevas fechas para finalizar actividades académicas, teniendo en cuenta el clima y la seguridad de la comunidad escolar.

Región Nueva fecha de culminación Tumbes 20 de noviembre de 2026 Piura 27 de noviembre de 2026 La Libertad 2 de diciembre de 2026 Lambayeque 4 de diciembre de 2026

Tumbes será la primera en acabar sus clases el 20 de noviembre. Las lluvias han generado inundaciones en los centros educativos, dificultando el transporte para los estudiantes y maestros.

En Piura, el cierre será el 27 de noviembre. La Libertad termina el 2 de diciembre, con Lambayeque finalizando el 4 de diciembre.

Las familias deben estar pendientes de los avisos de las escuelas y UGEL respectivas, ya que podrían haber normas específicas para ciertos colegios.

¿Por qué El Niño obliga al cambio de fechas escolares?

El ajuste del calendario es una respuesta a las amenazas de lluvias fuertes y sus impactos potenciales en las infraestructuras educativas y accesos viales.

En Tumbes, por ejemplo, el colegio Miguel Grau en Puerto Pizarro se ha inundado, preocupando a las autoridades por la posibilidad de mayores lluvias.

Miguel Nizama, director de Educación de Tumbes, menciona que las quebradas activas dificultan el tránsito, poniendo en riesgo a los estudiantes que deben trasladarse diariamente.

En La Libertad, aseguran que la reorganización permitirá cumplir con los días lectivos requeridos por el Ministerio de Educación.

Minedu destina más de S/460 millones para proteger colegios de las lluvias

Como medida de precaución ante El Niño, el Ministerio de Educación ha aprobado más de S/460 millones para fortalecer las escuelas públicas afectadas por lluvias intensas.

Los fondos se dedicarán a mantenimiento y prevención, reparando techos y mejorando sistemas de drenaje, canaletas, y servicios sanitarios y eléctricos.

La intervención beneficiará a más de 12.000 locales escolares en ocho regiones del país.

El objetivo es minimizar riesgos y mejorar las condiciones escolares antes del año escolar 2027.