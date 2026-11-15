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CONFIRMADO | Anuncian SUSPENSIÓN de CLASES escolares en el Callao este lunes 16 de noviembre por visita del papa León XIV

Los estudiantes del Callao no tendrán clases el lunes 16 de noviembre debido a la visita del papa León XIV al Perú. La DREC suspendió actividades escolares y administrativas.

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    Colegios del Callao suspenden actividades por visita del papa León XIV | Composición Wapa - Andina
    CONFIRMADO | Anuncian SUSPENSIÓN de CLASES escolares en el Callao este lunes 16 de noviembre por visita del papa León XIV

    Los estudiantes del Callao no tendrán que acudir a sus centros educativos este lunes 16 de noviembre debido a una medida especial por la visita del papa León XIV al Perú. La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) confirmó que se interrumpirán temporalmente las actividades escolares y administrativas en los colegios de su jurisdicción. La disposición comprende a alumnos, profesores y trabajadores administrativos de las instituciones educativas chalacas. Conoce por qué se tomó esta decisión y cuándo se retomarán las labores en los centros educativos.

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    ¿Por qué suspenderán las clases escolares en el Callao este lunes 16 de noviembre?

    A través del Comunicado N.° 007-2026-DREC, la Dirección Regional de Educación del Callao anunció que las actividades académicas y administrativas quedarán suspendidas durante el lunes 16 de noviembre, en el marco de las acciones previstas por la llegada del sumo pontífice al país.

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    La medida se aplicará en los colegios que se encuentran bajo su jurisdicción e involucrará a toda la comunidad educativa, incluidos estudiantes, docentes y personal encargado de las labores administrativas.

    La entidad explicó que esta decisión está relacionada con el día no laborable establecido por la visita del papa León XIV, quien desarrollará una agenda oficial en Lima durante esa fecha.

    Asimismo, las autoridades educativas hicieron un llamado a los integrantes de los colegios chalacos para que participen con responsabilidad y respeten el orden durante las actividades organizadas por la llegada del pontífice. También recomendaron tomar las precauciones correspondientes ante los posibles cambios en la circulación y las restricciones que se implementarán en distintos puntos de la ciudad.

    Finalmente, la DREC precisó que las labores escolares y administrativas deberán reanudarse de acuerdo con las indicaciones que establezcan las autoridades educativas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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