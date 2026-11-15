Misa del papa León XIV: conoce qué vías estarán CERRADAS en TRES DISTRITOS de Lima desde este domingo 15 de noviembre

La Municipalidad de Lima dispone el cierre de tramos en Barranco, Surco y Chorrillos para facilitar el evento y ha establecido rutas alternas para evitar congestiones.

La visita del papa León XIV al Perú tendrá una de sus actividades más importantes este lunes 16 de noviembre con la celebración de una Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas. Ante la llegada de miles de fieles al recinto religioso, la Municipalidad Metropolitana de Lima autorizó el cierre de diversas vías para facilitar el desarrollo del evento. La medida alcanzará sectores de Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos, por lo que los conductores deberán modificar sus recorridos habituales. Conoce qué avenidas permanecerán cerradas, cuáles serán las rutas alternas y desde cuándo se aplicarán las restricciones vehiculares.

¿Qué calles y avenidas estarán cerradas por la misa del papa León XIV?

La Municipalidad de Lima dispuso el cierre de varios tramos viales en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, como parte de las medidas de seguridad y organización previstas para la misa del sumo pontífice.

Municipalidad de Lima anuncia cierre de vías por misa papal en la base Las Palmas

Entre las vías afectadas figura la Vía Expresa Sur, en el segmento comprendido entre la avenida República de Panamá y la avenida Los Próceres. También se restringirá el paso por la avenida Los Próceres, desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte .

La medida continuará en la avenida Guardia Civil Norte, desde Los Próceres hasta la avenida Guardia Civil Sur, así como en esta última arteria, desde Guardia Civil Norte hasta la avenida Guardia Civil.

Además, permanecerá cerrada la avenida Guardia Civil, desde su intersección con Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa. A ello se suma la avenida Paseo de la República, en el tramo que conecta dicho óvalo con la avenida Escuela Militar.

El recorrido de las restricciones también incluye la avenida Escuela Militar, desde Paseo de la República hasta la avenida Francisco Bolognesi; esta última, desde Escuela Militar hasta República de Panamá; y República de Panamá, desde Francisco Bolognesi hasta la Vía Expresa Sur.

Cabe señalar que las calles ubicadas dentro del perímetro formado por estos tramos también estarán comprendidas en el cierre vehicular durante el periodo establecido.

¿Qué rutas alternas podrán utilizar los conductores durante los cierres?

Con el objetivo de evitar una mayor congestión y permitir que los vehículos continúen desplazándose por la ciudad, se habilitaron recorridos alternativos para quienes transiten en dirección de norte a sur y de sur a norte.

Los conductores que se movilicen de norte a sur podrán tomar la avenida Paseo de la República, continuar por la subida de Armendáriz, el Circuito de Playas, la avenida Malecón Grau y la avenida Prolongación Huaylas.

En cambio, quienes circulen de sur a norte tendrán como alternativa la avenida Prolongación Huaylas, Malecón Grau, el Circuito de Playas, la subida de Armendáriz y, finalmente, Paseo de la República.

De igual manera, se ha considerado un recorrido adicional por la carretera Panamericana Sur y la avenida Alfredo Benavides para facilitar el desplazamiento de los vehículos durante la jornada.

¿Desde qué hora comenzará el cierre de vías en Lima por la misa papal?

De acuerdo con la disposición municipal, las restricciones vehiculares empezarán a las 8:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderán hasta las 8:00 p. m. del lunes 16. Al cumplirse ese plazo, el tránsito deberá volver a la normalidad en los sectores intervenidos.

La comuna también estableció que los organizadores deberán colocar señales preventivas para advertir a los ciudadanos sobre las calles bloqueadas y los desvíos habilitados. Asimismo, tendrán que disponer de trabajadores capacitados en los cruces e intersecciones para brindar orientación y contribuir al orden vehicular.

Entre las condiciones también se encuentra asegurar que los residentes puedan ingresar y salir de sus viviendas, además de permitir el desplazamiento de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos destinados a atender emergencias.

Por otro lado, se deberá mantener el paso peatonal libre, prestando especial atención a las personas con movilidad reducida. Los vecinos y usuarios de las vías también tendrán que recibir información oportuna sobre las restricciones.