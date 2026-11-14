La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas se celebrará el lunes 16 de noviembre y el ingreso al recinto comenzará el domingo 15 de noviembre a las 10:00 p.m.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: confirman CAMBIO inesperado para ingresar este 16 de noviembre | Composición Wapa

Misa del papa León XIV en Las Palmas: confirman CAMBIO inesperado para ingresar este 16 de noviembre | Composición Wapa

La celebración de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas congregará a miles de personas este lunes 16 de noviembre. Ante la expectativa por este importante encuentro religioso, la organización anunció una modificación en las condiciones de acceso al recinto. La nueva disposición está dirigida a quienes no lograron completar el registro virtual para obtener una entrada a través de Ticketmaster. Juan Bytton, secretario general de la visita papal, explicó qué documento deberán presentar los asistentes y cuáles serán las prioridades para ingresar.

¿Se podrá ingresar a la misa del papa León XIV en Las Palmas solo con el DNI?

Los ciudadanos peruanos que no consiguieron una reserva digital podrán acercarse a la Base Aérea Las Palmas con su DNI físico para solicitar el acceso, según informó Juan Bytton. En el caso de los visitantes extranjeros, será necesario mostrar el pasaporte o el carné de extranjería.

La disposición busca brindar mayores facilidades a los adultos mayores y a las personas que tuvieron inconvenientes durante el proceso de inscripción en Ticketmaster. Sin embargo, quienes sí consiguieron su entrada electrónica tendrán preferencia al momento de ingresar al recinto.

Según las cifras compartidas por la organización, las reservas virtuales representaban cerca del 80% de la capacidad total prevista para la ceremonia, que contempla la asistencia de 1.2 millones de asistentes. Para ordenar el desplazamiento de los fieles, se contará con 17 accesos y más de 5.000 voluntarios que brindarán orientación.

Pese a este anuncio, hay un detalle que los asistentes deben considerar: la plataforma oficial de Ticketmaster todavía indica que se necesita una entrada con código QR, además de un documento de identidad. Por esa razón, quienes tengan previsto acudir únicamente con su DNI deben revisar las indicaciones más recientes de los organizadores antes de dirigirse al lugar.

“Nadie se queda sin entrar a la Base Aérea Las Palmas”, aseguró Bytton en entrevista con Latina Noticias.

¿A qué hora iniciará el ingreso a Las Palmas para la misa del papa León XIV?

La organización estableció que el acceso a la Base Aérea Las Palmas empezará a las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre. En tanto, la ceremonia religiosa encabezada por el papa León XIV se realizará el lunes 16 a las 10:30 a. m.

Asimismo, se han previsto disposiciones especiales para facilitar la llegada de los asistentes hasta el recinto ubicado en Santiago de Surco. Entre ellas figura el servicio gratuito de la Línea 1 del Metro de Lima durante la jornada.