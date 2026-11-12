Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años

¿Vas a la misa del papa León XIV? LÍNEA 1 ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre

Las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la Base Aérea Las Palmas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Vas a la misa del papa León XIV? LÍNEA 1 ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre
    Los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso N.° 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.
    ¿Vas a la misa del papa León XIV? LÍNEA 1 ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre

    Miles de fieles se preparan para participar en la misa que ofrecerá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Para facilitar el desplazamiento de la ciudadanía asistente, LÍNEA 1 del Metro de Lima brindará servicio gratuito durante toda esa jornada, desde las 00.00 hasta las 22.00 horas, por lo que los pasajeros podrán realizar sus viajes sin costo.

    Si bien el servicio será gratuito, el ingreso a las estaciones se realizará utilizando las tarjetas de LÍNEA 1, como parte del procedimiento habitual de acceso. Durante ese día, no habrá atención en boleterías ni estarán habilitadas las máquinas de recarga de saldo. En caso de que algún pasajero no cuente con una tarjeta, deberá solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Metropolitano cierra 6 estaciones HOY por visita del papa León XIV: revisa cuáles son y qué rutas cambian

    Como parte de su plan especial de operaciones, LÍNEA 1 incrementará la frecuencia de sus trenes y realizará un total de 656 carreras, lo que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual. Esta medida busca facilitar el traslado de los pasajeros y atender la mayor demanda prevista durante esta importante celebración religiosa.

    Asimismo, los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso N.° 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

    De esta manera, LÍNEA 1 contribuirá a facilitar la movilidad de miles de personas que participarán en este encuentro religioso, poniendo a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito y una operación especial para esta fecha.

    Recomendaciones para un viaje seguro

    Ante la mayor afluencia de pasajeros, LÍNEA 1 compartió algunas recomendaciones para realizar un viaje seguro y ordenado, tanto de ida como de regreso:

    · Planifica tu viaje: sal con anticipación y considera los tiempos de traslado a pie desde las estaciones hasta la Base Aérea Las Palmas.

    · Ten lista tu tarjeta: si bien no habrá un cobro, el pasajero debe mostrar su tarjeta para acceder. En caso de que no cuentes con una, deberás solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso.

    · Respeta el orden de ingreso: deja salir a los pasajeros antes de abordar y espera detrás de la línea amarilla en el andén.

    · Evita correr o empujar: mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de LÍNEA 1 durante el ingreso, la salida y el desplazamiento por las estaciones.

    wapa.pe

    PUEDES VER: CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    · Cuida tus pertenencias: mantén tus objetos personales contigo y presta atención a tu entorno, especialmente en espacios de alta concentración de personas.

    · Facilita la movilidad de todos: cede el asiento a quienes más lo necesitan y evita obstruir las puertas de los trenes.

    · Organiza tu retorno: al finalizar la misa, sigue las indicaciones del personal de LÍNEA 1 y respeta el orden de abordaje para evitar aglomeraciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Vas a la misa del papa León XIV? LÍNEA 1 ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ

    CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos

    ¡INOLVIDABLE MOMENTO! Papa León XIV protagoniza EMOTIVA escena al encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros

    Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en Lima: estos son los distritos que podrían verse afectados

    Lo más vistos en Ocio

    Yape y Plin: Sunat revela qué cambiará en los cobros y transferencias por celular

    ¡ATENCIÓN! Programa Contigo inicia PAGO de S/300: verifica si estás en la lista de beneficiarios del padrón V

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza