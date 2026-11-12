Metropolitano cierra 6 estaciones HOY por visita del papa León XIV: revisa cuáles son y qué rutas cambian

Las actividades en el Centro de Lima implican el cierre del puente Santa Rosa y la reestructuración de recorridos de buses el jueves 12 de noviembre. La ATU también adelantará el inicio de algunos servicios desde las 4 a. m. para facilitar el tránsito de los fieles.

Este jueves 12 de noviembre, debido a las medidas de seguridad por las actividades del papa León XIV en Lima, el Metropolitano y el corredor azul modificarán sus rutas. Los cambios responden al cierre de vías en el centro histórico y del puente Santa Rosa, por lo que los usuarios deben estar atentos a los desvíos.

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la ruta C del Metropolitano llegará solo hasta la estación Central, mientras que la ruta A se desviará por la avenida Alfonso Ugarte con parada en la estación Quilca. Mientras tanto, servicios expresos y la ruta D mantendrán su ruta habitual por las avenidas España y Alfonso Ugarte.

Corredor Azul ajusta recorrido por el cierre del puente Santa Rosa

El corredor Azul alterará temporalmente su ruta a causa del cierre del puente Santa Rosa en ambos sentidos. Las unidades circularán por la avenida Pizarro y continuarán por Alfonso Ugarte y Colmena antes de retomar su itinerario normal.

Por otra parte, debido al evento del papa León XIV en la Plaza de Armas, el servicio también cambiará su circulación por el cierre de la avenida Tacna. Los pasajeros con destino al Centro de Lima podrán utilizar los paraderos habilitados más cercanos, como Virú y Piérola.

¿Cómo asistir a las actividades del papa León XIV?

La ATU informó que los servicios regulares A y C del Metropolitano, así como los corredores Azul y Morado, empezarán operación desde las 4 a. m. para facilitar el transporte hacia el evento del pontífice en la Plaza de Armas.

Los usuarios del Metropolitano pueden descender en las estaciones Jirón de la Unión o Tacna. Por su parte, el corredor Morado operará normalmente por la avenida Abancay, con paraderos cerca de la plaza en los jirones Cusco y Santa Rosa.

La noche del jueves, los asistentes a la vigilia en el Estadio Nacional podrán usar los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano y bajar en la estación Estadio Nacional. También se dispondrá del corredor Azul, con paraderos en Saco Oliveros y Ramón Dagnino, y del corredor Morado, por Bausate y Meza, Hipólito Unanue e Isabel la Católica.

ATU programará buses adicionales para el retorno

Con la intención de facilitar el regreso de los asistentes, el Metropolitano tendrá buses de reserva en la Estación Central para pasajeros desde Jirón de la Unión y Tacna hacia Naranjal, en Independencia, y Matellini, en Chorrillos. En el Estadio Nacional también habrá unidades vacías para la demanda de ambos terminales.

Los corredores Azul y Morado tendrán servicios adicionales en lugares estratégicos. Para ir a Miraflores, los pasajeros podrán abordar el corredor Azul en la avenida Arequipa con el jirón Ramón Dagnino; quienes se dirijan al Rímac, encontrarán unidades en el cruce de la avenida Arequipa con el jirón Corpancho.

El corredor Morado dispondrá de buses hacia San Juan de Lurigancho desde la avenida Manco Cápac, cerca de las intersecciones con Bausate y Meza, Hipólito Unanue e Isabel la Católica.