Revelan la EMOTIVA carta que el papa León XIV escribió para pedir la nacionalidad peruana: "Tengo la intención de quedarme por toda la vida"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Un documento escrito a mano por Robert Francis Prevost en 2015 ha salido a la luz y permite conocer un importante episodio de su historia con el Perú. Se trata de una carta de cuatro páginas mediante la cual el actual papa León XIV formalizó su pedido para obtener la nacionalidad peruana. El manuscrito fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación debido a su importancia histórica y documental. Actualmente, puede ser conocido por el público en una exposición gratuita organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
PUEDES VER: Temblor HOY en Perú: Ica registra FUERTE sismo de magnitud 5.9 este viernes 13 de noviembre
¿Qué decía la emotiva carta que el papa León XIV escribió para obtener la nacionalidad peruana?
El manuscrito presentado por Robert Francis Prevost, hoy conocido mundialmente como el papa León XIV, constituye un registro especial de su decisión de establecerse definitivamente en territorio peruano. La misiva fue redactada cuando todavía ejercía como obispo y refleja el vínculo que había construido con el país antes de convertirse en sumo pontífice.
Tanto la carta como el documento que acredita su nacionalización recibieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC. Esta distinción fue gestionada a pedido de Migraciones, considerando el significado histórico de ambas piezas, que ahora forman parte de la exhibición institucional denominada “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú”.
Uno de los aspectos más llamativos del escrito es el mensaje que Prevost dejó plasmado de su puño y letra para explicar las razones de su permanencia en el país. En aquella época, el religioso ya había decidido continuar su labor pastoral en el territorio nacional y proyectaba permanecer aquí durante el resto de su vida.
“En el mes de noviembre 2014, el santo padre papa Francisco me nombró obispo en la Diócesis de Chiclayo, y desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida”, se lee en el documento presentado para solicitar su nacionalización.
PUEDES VER: CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán
¿Dónde se puede ver la carta con la que el papa León XIV solicitó la nacionalidad peruana?
Las personas interesadas en conocer este importante documento histórico pueden visitar la exposición preparada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, que no solo presenta la solicitud manuscrita y el título de nacionalización del pontífice, sino también fotografías, videos y herramientas interactivas relacionadas con su trayectoria y su conexión con el Perú.
A través de esta iniciativa, la institución busca acercar a los ciudadanos a un capítulo significativo de la historia migratoria nacional, cuya trascendencia adquirió mayor alcance internacional luego de la elección de León XIV como papa. Asimismo, pretende reconocer el aporte de los ciudadanos extranjeros que escogieron el Perú para desarrollar sus vidas y contribuyeron a la construcción de la identidad del país.
La muestra también permite destacar el valor de los archivos históricos que conserva Migraciones, especialmente aquellos relacionados con los procedimientos de nacionalización de personas que decidieron convertir al territorio peruano en su nuevo hogar.
La exhibición “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú” está instalada en el segundo piso de la sede del Ministerio del Interior, ubicada en el distrito de San Isidro. Los visitantes podrán recorrerla hasta el próximo 24 de noviembre sin pagar entrada. Sin embargo, es indispensable realizar una reserva previa comunicándose al (01) 200-1000, anexo 1680.