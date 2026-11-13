Revelan la EMOTIVA carta que el papa León XIV escribió para pedir la nacionalidad peruana: "Tengo la intención de quedarme por toda la vida"

La emotiva carta de Robert Prevost , que detalla su deseo de establecerse en Perú, fue presentada en una exposición gratuita por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La muestra se puede visitar hasta el 24 de noviembre.

Difunden la carta en la que el papa León XIV solicitó su nacionalidad peruana | Composición Wapa - Difusión

Difunden la carta en la que el papa León XIV solicitó su nacionalidad peruana | Composición Wapa - Difusión

Un documento escrito a mano por Robert Francis Prevost en 2015 ha salido a la luz y permite conocer un importante episodio de su historia con el Perú. Se trata de una carta de cuatro páginas mediante la cual el actual papa León XIV formalizó su pedido para obtener la nacionalidad peruana. El manuscrito fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación debido a su importancia histórica y documental. Actualmente, puede ser conocido por el público en una exposición gratuita organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

¿Qué decía la emotiva carta que el papa León XIV escribió para obtener la nacionalidad peruana?

El manuscrito presentado por Robert Francis Prevost, hoy conocido mundialmente como el papa León XIV, constituye un registro especial de su decisión de establecerse definitivamente en territorio peruano. La misiva fue redactada cuando todavía ejercía como obispo y refleja el vínculo que había construido con el país antes de convertirse en sumo pontífice.

Tanto la carta como el documento que acredita su nacionalización recibieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC. Esta distinción fue gestionada a pedido de Migraciones, considerando el significado histórico de ambas piezas, que ahora forman parte de la exhibición institucional denominada “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú”.

Uno de los aspectos más llamativos del escrito es el mensaje que Prevost dejó plasmado de su puño y letra para explicar las razones de su permanencia en el país. En aquella época, el religioso ya había decidido continuar su labor pastoral en el territorio nacional y proyectaba permanecer aquí durante el resto de su vida.

“En el mes de noviembre 2014, el santo padre papa Francisco me nombró obispo en la Diócesis de Chiclayo, y desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida”, se lee en el documento presentado para solicitar su nacionalización.

Extracto de la carta escrita por el papa León XIV

¿Dónde se puede ver la carta con la que el papa León XIV solicitó la nacionalidad peruana?

Las personas interesadas en conocer este importante documento histórico pueden visitar la exposición preparada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, que no solo presenta la solicitud manuscrita y el título de nacionalización del pontífice, sino también fotografías, videos y herramientas interactivas relacionadas con su trayectoria y su conexión con el Perú.

A través de esta iniciativa, la institución busca acercar a los ciudadanos a un capítulo significativo de la historia migratoria nacional, cuya trascendencia adquirió mayor alcance internacional luego de la elección de León XIV como papa. Asimismo, pretende reconocer el aporte de los ciudadanos extranjeros que escogieron el Perú para desarrollar sus vidas y contribuyeron a la construcción de la identidad del país.

La muestra también permite destacar el valor de los archivos históricos que conserva Migraciones, especialmente aquellos relacionados con los procedimientos de nacionalización de personas que decidieron convertir al territorio peruano en su nuevo hogar.