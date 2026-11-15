¡ATENCIÓN! Anuncian corte de luz de hasta 10 horas para este domingo 15 de noviembre: revisa AQUÍ las zonas afectadas

¡ATENCIÓN! Anuncian corte de luz de hasta 10 horas para este domingo 15 de noviembre: revisa AQUÍ las zonas afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los vecinos de Lima tendrán que tomar sus precauciones este fin de semana, debido a que Pluz Energía anunció interrupciones del servicio eléctrico para este domingo 15 de noviembre de 2026, como parte de sus labores de mantenimiento. La jornada del domingo concentrará la afectación más prolongada, pues algunas zonas de Los Olivos podrían permanecer hasta 10 horas sin luz.
Es importante precisar que el corte no abarcará todo el distrito, sino únicamente los sectores incluidos en el cronograma difundido por la empresa eléctrica. Entérate aquí qué zonas se verán afectadas.
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¿Cuáles son las áreas afectadas el domingo 15 de noviembre?
Para el domingo 15 de noviembre, Pluz Energía ha planificado suspender el servicio en Los Olivos, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., cubriendo un máximo de 10 horas. Puedes revisar el comunicado completo AQUÍ.
Las áreas afectadas incluyen:
- Avenida San Genaro, cuadra 2.
- Jirón San Andrés, cuadras 60 y 61.
- Urbanización Industrial Molitalia, manzanas B y C.
Quienes residan o tengan negocios en estas zonas deberán anticipar la falta de electricidad dentro de las horas indicadas.
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¿Cómo sé si mi casa tendrá corte de luz este fin de semana?
Para prevenir contratiempos, se recomienda a los clientes revisar los comunicados oficiales de Pluz Energía para comprobar si su dirección se incluye en las áreas afectadas.
Es aconsejable cargar dispositivos electrónicos, organizar actividades que requieran electricidad y proteger los alimentos refrigerados.
Los horarios establecidos son tentativos y pueden variar debido a cuestiones operacionales. Así, resulta esencial estar atento a las actualizaciones de la empresa antes del corte.