¡ALERTA ROJA! Senamhi lanza ADVERTENCIA por ola de CALOR EXTREMO que afectará a Lima y gran parte de la costa: temperatura alcanzaría los 36 °C

El Senamhi emitió una alerta por el aumento de las temperaturas en Lima y otras 19 regiones del Perú. El pronóstico también advierte sobre una mayor radiación UV y máximas de hasta 36 °C.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un periodo de temperaturas elevadas que afectará a diversas zonas del territorio peruano durante varios días de octubre. El aviso meteorológico contempla condiciones de moderada a extrema intensidad en regiones de la costa y la sierra. Además, se prevé un incremento de la radiación ultravioleta debido a la escasa presencia de nubes durante las horas centrales del día. Conoce qué regiones están comprendidas en la alerta y cuáles son las temperaturas máximas previstas para este fin de semana.

Senamhi activa alerta roja por calor extremo en Lima y otras regiones del Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó la emisión de una alerta roja ante el aumento de las temperaturas durante el día, fenómeno que podría alcanzar una intensidad de moderada a extrema en sectores de la costa y la sierra peruana.

Senamhi advierte aumento de temperatura durante estos días

De acuerdo con el reporte publicado en su portal oficial, las condiciones meteorológicas están previstas entre el 17 y el 19 de octubre. Durante ese periodo, se espera una disminución de la nubosidad cerca del mediodía, situación que favorecería una mayor exposición a los rayos solares. El organismo señaló que esta condición “lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”.

El aviso también contempla la presencia de vientos intensos durante las tardes, con ráfagas que podrían aproximarse a los 40 kilómetros por hora. Asimismo, la entidad indicó que existe la posibilidad de precipitaciones aisladas en algunos puntos de la costa norte.

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta lluvias dispersas en la costa norte”, aseguró la entidad del Estado.

¿Hasta cuándo durará esta alerta?

La vigencia de la alerta se extiende hasta las 23:59 horas del lunes 19 de octubre. El reporte incluye a 20 regiones: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Según la información proporcionada, estas condiciones climáticas estarían relacionadas con la influencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ha señalado que este evento podría extenderse hasta el otoño de 2027.

¿Qué temperaturas pronostica el Senamhi del 17 al 19 de octubre?

El pronóstico meteorológico contempla temperaturas máximas que llegarían a los 36 °C en algunas zonas de la costa norte. En la costa central, donde se encuentra Lima, los valores previstos alcanzarían los 32 °C, mientras que en la costa sur se registrarían máximas de hasta 30 °C.

Para el sábado 17 de octubre, el Senamhi estima temperaturas de entre 25 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C a 32 °C en la costa central y de 23 °C a 30 °C en la costa sur.

En las zonas andinas, las temperaturas máximas previstas para esa jornada oscilarían entre 22 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 24 °C y 30 °C en la sierra central y entre 19 °C y 30 °C en la sierra sur.

Para el domingo 18 de octubre, se mantendrían rangos similares en gran parte del país. La costa norte tendría máximas de entre 25 °C y 36 °C, mientras que la costa central registraría valores de 24 °C a 32 °C y la costa sur alcanzaría entre 23 °C y 30 °C.

En la sierra norte, las temperaturas llegarían a un máximo de 32 °C; en la sierra central, a 30 °C; y en la sierra sur, a 29 °C.

Finalmente, para el lunes 19 de octubre, se esperan condiciones parecidas en las regiones costeras. La costa norte volvería a registrar máximas de hasta 36 °C, la costa central alcanzaría los 32 °C y la costa sur llegaría a los 30 °C.

En la sierra, las temperaturas máximas previstas serían de entre 22 °C y 32 °C en la zona norte, de 24 °C a 30 °C en la central y de 19 °C a 29 °C en la zona sur.